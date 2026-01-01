Deploy instan TaxHacker.
Alat akuntansi AI yang di-host sendiri yang secara otomatis mengekstrak data dari tanda terima dan faktur untuk pekerja lepas dan usaha kecil.
Pilih paket VPS untuk TaxHacker
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TaxHacker
TaxHacker adalah aplikasi akuntansi open-source bertenaga AI yang dibuat untuk freelancer, indie hacker, dan bisnis kecil. Aplikasi ini menghilangkan entri data manual dengan menggunakan model bahasa besar untuk secara otomatis mengekstrak jumlah, tanggal, merchant, data pajak, dan item baris dari tanda terima dan faktur yang diunggah.
Tidak seperti alat akuntansi SaaS, TaxHacker berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri â€” dokumen keuangan Anda tidak pernah meninggalkan server Anda. Aplikasi ini mendukung 170+ mata uang dunia dengan konversi nilai tukar historis otomatis, bekerja dengan OpenAI, Google Gemini, Mistral, atau model lokal melalui Ollama, dan memungkinkan Anda membuat kategori kustom serta prompt AI yang disesuaikan dengan alur kerja bisnis spesifik Anda.
Fitur utama TaxHacker
Ekstraksi Dokumen AI
Secara otomatis mengurai tanda terima dan faktur untuk mengekstrak jumlah, tanggal, pedagang, dan data pajak tanpa entri manual.
Bantuan Multi Mata Uang
Melacak transaksi di lebih dari 170 mata uang dan 14 mata uang kripto dengan konversi nilai tukar historis otomatis.
Penyedia LLM Fleksibel
Berfungsi dengan OpenAI, Google Gemini, Mistral, atau model lokal seperti Ollama â€“ pilih penyedia yang sesuai dengan kebutuhan privasi dan biaya Anda.
Kustom Kategori
Buat kategori, proyek, dan bidang yang dipersonalisasi dengan prompt AI kustom yang disesuaikan dengan alur kerja bisnis spesifik Anda.
Kontrol Penuh Data
Semua dokumen keuangan tetap berada di server Anda sendiri â€” tidak ada layanan pihak ketiga yang pernah melihat data bisnis sensitif Anda.
Operasi massal
Penyaringan lanjutan, pencarian teks lengkap, operasi massal, dan ekspor data membuat persiapan musim pajak menjadi mudah.
Jalankan TaxHacker lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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