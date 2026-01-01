TaxHacker adalah aplikasi akuntansi open-source bertenaga AI yang dibuat untuk freelancer, indie hacker, dan bisnis kecil. Aplikasi ini menghilangkan entri data manual dengan menggunakan model bahasa besar untuk secara otomatis mengekstrak jumlah, tanggal, merchant, data pajak, dan item baris dari tanda terima dan faktur yang diunggah.

Tidak seperti alat akuntansi SaaS, TaxHacker berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri â€” dokumen keuangan Anda tidak pernah meninggalkan server Anda. Aplikasi ini mendukung 170+ mata uang dunia dengan konversi nilai tukar historis otomatis, bekerja dengan OpenAI, Google Gemini, Mistral, atau model lokal melalui Ollama, dan memungkinkan Anda membuat kategori kustom serta prompt AI yang disesuaikan dengan alur kerja bisnis spesifik Anda.