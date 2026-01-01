Diskon TaxHacker hingga 69%

Deploy instan TaxHacker.

Alat akuntansi AI yang di-host sendiri yang secara otomatis mengekstrak data dari tanda terima dan faktur untuk pekerja lepas dan usaha kecil.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan TaxHacker.

Pilih paket VPS untuk TaxHacker

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan TaxHacker

TaxHacker adalah aplikasi akuntansi open-source bertenaga AI yang dibuat untuk freelancer, indie hacker, dan bisnis kecil. Aplikasi ini menghilangkan entri data manual dengan menggunakan model bahasa besar untuk secara otomatis mengekstrak jumlah, tanggal, merchant, data pajak, dan item baris dari tanda terima dan faktur yang diunggah.

Tidak seperti alat akuntansi SaaS, TaxHacker berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri â€” dokumen keuangan Anda tidak pernah meninggalkan server Anda. Aplikasi ini mendukung 170+ mata uang dunia dengan konversi nilai tukar historis otomatis, bekerja dengan OpenAI, Google Gemini, Mistral, atau model lokal melalui Ollama, dan memungkinkan Anda membuat kategori kustom serta prompt AI yang disesuaikan dengan alur kerja bisnis spesifik Anda.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama TaxHacker

Ekstraksi Dokumen AI

Secara otomatis mengurai tanda terima dan faktur untuk mengekstrak jumlah, tanggal, pedagang, dan data pajak tanpa entri manual.

Bantuan Multi Mata Uang

Melacak transaksi di lebih dari 170 mata uang dan 14 mata uang kripto dengan konversi nilai tukar historis otomatis.

Penyedia LLM Fleksibel

Berfungsi dengan OpenAI, Google Gemini, Mistral, atau model lokal seperti Ollama â€“ pilih penyedia yang sesuai dengan kebutuhan privasi dan biaya Anda.

Kustom Kategori

Buat kategori, proyek, dan bidang yang dipersonalisasi dengan prompt AI kustom yang disesuaikan dengan alur kerja bisnis spesifik Anda.

Kontrol Penuh Data

Semua dokumen keuangan tetap berada di server Anda sendiri â€” tidak ada layanan pihak ketiga yang pernah melihat data bisnis sensitif Anda.

Operasi massal

Penyaringan lanjutan, pencarian teks lengkap, operasi massal, dan ekspor data membuat persiapan musim pajak menjadi mudah.

Jalankan TaxHacker lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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