Deploy instan Big-AGI.
Workspace AI multi-model profesional yang mendukung 500+ model dari 20+ penyedia, dengan perbandingan model paralel bawaan.
Pilih paket VPS untuk Big-AGI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Big-AGI
Big-AGI adalah ruang kerja AI open-source yang dibangun untuk para profesional yang membutuhkan kontrol serius atas interaksi AI mereka. Hubungkan API key Anda sendiri untuk OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral, dan 15+ penyedia lainnya untuk mengakses lebih dari 500 model dari satu interface — tanpa markup perantara dan tanpa biaya langganan platform di luar apa yang Anda bayarkan langsung kepada penyedia Anda.
Fitur Beam khasnya menjalankan prompt yang sama di berbagai model secara bersamaan dan secara cerdas menggabungkan jawaban terbaik, secara signifikan mengurangi halusinasi pada tugas-tugas berisiko tinggi. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga setiap percakapan dan API key tetap sepenuhnya pribadi, dengan HTTP Basic Auth opsional untuk mengamankan akses tim.
Fitur utama Big-AGI
Beam Multi-Model
Jalankan prompt apa pun di berbagai model AI secara paralel dan gabungkan respons terbaik – mengurangi halusinasi pada tugas yang kompleks atau berisiko tinggi.
500+ Model
Hubungkan OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter, dan 15+ penyedia lainnya melalui satu antarmuka menggunakan kunci API Anda sendiri.
Privasi Lokal Utama
Percakapan dan pengaturan disimpan di browser, bukan di server – data Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda sendiri.
Pencarian web dan Kutipan
Telusuri web dalam obrolan apa pun dan dapatkan jawaban dengan kutipan sumber, didukung oleh Google Custom Search atau penyedia lain yang dikonfigurasi.
Kontrol akses
Lindungi instance self-hosted Anda dengan HTTP Basic Auth agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses kunci API Anda dan riwayat percakapan.
Jalankan Big-AGI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
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