Big-AGI adalah ruang kerja AI open-source yang dibangun untuk para profesional yang membutuhkan kontrol serius atas interaksi AI mereka. Hubungkan API key Anda sendiri untuk OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral, dan 15+ penyedia lainnya untuk mengakses lebih dari 500 model dari satu interface — tanpa markup perantara dan tanpa biaya langganan platform di luar apa yang Anda bayarkan langsung kepada penyedia Anda.

Fitur Beam khasnya menjalankan prompt yang sama di berbagai model secara bersamaan dan secara cerdas menggabungkan jawaban terbaik, secara signifikan mengurangi halusinasi pada tugas-tugas berisiko tinggi. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga setiap percakapan dan API key tetap sepenuhnya pribadi, dengan HTTP Basic Auth opsional untuk mengamankan akses tim.