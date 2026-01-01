ownCloud adalah platform sinkronisasi dan berbagi file yang di-host sendiri, menghadirkan kenyamanan penyimpanan cloud — akses dari mana saja, sinkronisasi antar perangkat, berbagi dengan rekan tim — sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri. Berbeda dengan Google Drive atau Dropbox, ownCloud menyimpan file Anda di server Anda sendiri, menjaga dokumen dan data sensitif tetap di bawah kendali langsung Anda.

Digunakan oleh bisnis, universitas, dan individu yang peduli privasi di seluruh dunia, ownCloud mendukung pembuatan versi file, izin berbagi yang terperinci, dan klien sinkronisasi untuk Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android. Deployment ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan data yang andal dan Redis untuk caching performa.