Deploy ownCloud instan.
Platform sinkronisasi dan berbagi file open-source yang memberi Anda cloud pribadi untuk dokumen, foto, dan data Anda.
Pilih paket VPS untuk ownCloud
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ownCloud
ownCloud adalah platform sinkronisasi dan berbagi file yang di-host sendiri, menghadirkan kenyamanan penyimpanan cloud — akses dari mana saja, sinkronisasi antar perangkat, berbagi dengan rekan tim — sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri. Berbeda dengan Google Drive atau Dropbox, ownCloud menyimpan file Anda di server Anda sendiri, menjaga dokumen dan data sensitif tetap di bawah kendali langsung Anda.
Digunakan oleh bisnis, universitas, dan individu yang peduli privasi di seluruh dunia, ownCloud mendukung pembuatan versi file, izin berbagi yang terperinci, dan klien sinkronisasi untuk Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android. Deployment ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan data yang andal dan Redis untuk caching performa.
Fitur utama ownCloud
Sinkronisasi antar perangkat
Aplikasi desktop untuk Windows, macOS, dan Linux ditambah aplikasi iOS dan Android menjaga file tetap tersinkronisasi di semua perangkat Anda secara otomatis.
Berbagi file terperinci
Bagikan file dan folder dengan pengguna internal atau tamu eksternal, dengan kontrol atas izin melihat, mengedit, membagikan ulang, dan tanggal kedaluwarsa tautan.
Pembuatan versi file
Setiap pengeditan file akan membuat versi baru yang dapat Anda jelajahi dan pulihkan, melindungi dari penimpaan yang tidak disengaja dan kehilangan data.
Akses WebDAV
Pasang ownCloud sebagai drive jaringan di sistem operasi apa pun menggunakan server WebDAV bawaan tanpa menginstal klien sinkronisasi khusus.
Marketplace Aplikasi
Perluas fungsionalitas dengan aplikasi untuk pengeditan dokumen kantor, pemindaian antivirus, otentikasi LDAP, dan login dua faktor dari marketplace ownCloud.
Jalankan ownCloud lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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