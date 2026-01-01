WeKnora adalah kerangka kerja pengetahuan bertenaga LLM open-source dari Tencent yang mengubah dokumen-dokumen yang tersebar menjadi aset pengetahuan yang dapat ditanyakan dan mampu bernalar. Ini menggabungkan penjawab pertanyaan berbasis RAG, agen ReAct untuk penalaran multi-langkah, dan Wiki Mode yang menyaring dokumen mentah menjadi basis pengetahuan markdown yang mandiri dengan grafik pengetahuan interaktif.

Self-hosting WeKnora di VPS Anda sendiri menjaga dokumen kepemilikan, embeddings, dan riwayat percakapan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Hubungkan lebih dari dua puluh penyedia LLM â€” OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, atau model Ollama lokal â€” dan pilih dari berbagai backend vektor tanpa mengirimkan data sensitif ke layanan pihak ketiga.