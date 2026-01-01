Deploy WeKnora instan.
Platform pengetahuan LLM sumber terbuka yang mengubah dokumen menjadi RAG yang dapat dikuerikan, agen penalaran, dan wiki yang dapat memelihara diri sendiri.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WeKnora
WeKnora adalah kerangka kerja pengetahuan bertenaga LLM open-source dari Tencent yang mengubah dokumen-dokumen yang tersebar menjadi aset pengetahuan yang dapat ditanyakan dan mampu bernalar. Ini menggabungkan penjawab pertanyaan berbasis RAG, agen ReAct untuk penalaran multi-langkah, dan Wiki Mode yang menyaring dokumen mentah menjadi basis pengetahuan markdown yang mandiri dengan grafik pengetahuan interaktif.
Self-hosting WeKnora di VPS Anda sendiri menjaga dokumen kepemilikan, embeddings, dan riwayat percakapan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Hubungkan lebih dari dua puluh penyedia LLM â€” OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, atau model Ollama lokal â€” dan pilih dari berbagai backend vektor tanpa mengirimkan data sensitif ke layanan pihak ketiga.
Fitur utama WeKnora
Mode Wiki
Agen menyaring dokumen mentah menjadi basis pengetahuan markdown yang mandiri dengan grafik pengetahuan interaktif untuk menelusuri hubungan antar konsep.
ReAct agent
Agen penalaran multi-langkah secara otonom mengorkestrasi pengambilan, alat MCP, dan pencarian web untuk menangani kueri kompleks yang tidak dapat dijawab oleh RAG sekali jalan.
Penguraian dokumen mendalam
Ekstraksi yang sadar tata letak menangani lebih dari sepuluh format termasuk PDF, Word, Excel, PowerPoint, dan gambar yang dipindai sambil mempertahankan tabel, gambar, dan struktur.
Dukungan Multi-LLM
Hubungkan lebih dari dua puluh penyedia LLM termasuk OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, dan model Ollama lokal tanpa terikat pada satu vendor atau melakukan pengindeksan ulang.
Pengambilan Knowledge Graph
Integrasi GraphRAG dan Neo4j opsional memungkinkan penalaran lintas dokumen dan kueri hubungan yang melampaui dukungan pencarian vektor datar.
Sinkronisasi integrasi otomatis
Tarik dokumen langsung dari Feishu, Notion, dan Yuque untuk menjaga basis pengetahuan Anda selaras dengan sistem yang sudah digunakan tim Anda.
Jalankan WeKnora lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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