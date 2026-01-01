Deploy instan Linkding
Minimalis, bookmark manager self-hosted dengan pengaturan berbasis tag dan pencarian teks lengkap.
Pilih paket VPS untuk Linkding
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Linkding
Linkding adalah pengelola bookmark self-hosted yang ramping, dibuat untuk kecepatan dan kesederhanaan. Secara otomatis mengekstrak judul dan deskripsi halaman saat Anda menyimpan tautan, mendukung penandaan hierarkis, dan menyediakan pencarian teks lengkap yang canggih di seluruh koleksi Anda. Antarmuka yang bebas dari kekacauan menjaga fokus pada bookmark Anda daripada pada alat itu sendiri.
Self-hosting Linkding di VPS Anda sendiri menjaga kebiasaan browsing dan minat penelitian Anda tetap sepenuhnya pribadi, tanpa iklan, tanpa pelacakan, dan tanpa akses pihak ketiga. Satu container ringan dengan penyimpanan SQLite berarti penggunaan sumber daya yang minimal dan pemeliharaan yang mudah.
Fitur utama Linkding
Pengorganisasian berbasis tag
Atur bookmark dengan tag hierarkis dan pelengkapan otomatis untuk mengkategorikan dan mengambil kembali tautan yang disimpan dengan cepat.
Pencarian Teks Lengkap
Telusuri judul bookmark, deskripsi, dan konten halaman yang diarsipkan untuk menemukan persis apa yang Anda simpan.
Pengarsipan Otomatis
Mengarsipkan snapshot halaman penuh dan menghemat waktu sehingga konten yang ditandai tetap dapat diakses bahkan ketika URL asli menghilang.
Browser Ekstensi
Simpan halaman ke Linkding langsung dari browser Anda dengan ekstensi khusus untuk Chrome dan Firefox.
Akses REST API
Otomatiskan pengelolaan bookmark dan integrasikan dengan alat lain melalui REST API yang bersih.
Jalankan Linkding lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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