Linkding adalah pengelola bookmark self-hosted yang ramping, dibuat untuk kecepatan dan kesederhanaan. Secara otomatis mengekstrak judul dan deskripsi halaman saat Anda menyimpan tautan, mendukung penandaan hierarkis, dan menyediakan pencarian teks lengkap yang canggih di seluruh koleksi Anda. Antarmuka yang bebas dari kekacauan menjaga fokus pada bookmark Anda daripada pada alat itu sendiri.

Self-hosting Linkding di VPS Anda sendiri menjaga kebiasaan browsing dan minat penelitian Anda tetap sepenuhnya pribadi, tanpa iklan, tanpa pelacakan, dan tanpa akses pihak ketiga. Satu container ringan dengan penyimpanan SQLite berarti penggunaan sumber daya yang minimal dan pemeliharaan yang mudah.