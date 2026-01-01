Deploy Spacedrive instan.
Manajer file open-source yang menyatukan file Anda di seluruh drive lokal, penyimpanan eksternal, dan cloud ke dalam satu pustaka yang dapat dicari.
Pilih paket VPS untuk Spacedrive
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Spacedrive
Spacedrive adalah sistem file terdistribusi virtual (VDFS) yang menciptakan katalog tunggal yang cerdas untuk semua file Anda â€” terlepas dari lokasi penyimpanannya. Drive lokal, penyimpanan eksternal, dan layanan cloud disatukan ke dalam satu database yang dapat dicari dengan penandaan, filter metadata, deteksi duplikat, dan pembuatan thumbnail. Tidak seperti penjelajah file tradisional, Spacedrive memperlakukan seluruh perpustakaan digital Anda sebagai data terstruktur yang dapat Anda kueri dan atur dalam skala besar.
Melakukan self-hosting server Spacedrive di VPS Anda sendiri memberi Anda hub permanen yang selalu aktif untuk sistem organisasi file Anda dengan autentikasi admin bawaan â€” tanpa mengunggah data Anda ke cloud pihak ketiga mana pun.
Fitur utama Spacedrive
Pustaka file terpadu
Mengindeks file di seluruh drive lokal, penyimpanan eksternal, dan lokasi cloud ke dalam satu database yang dapat dicari â€” tidak perlu lagi mencari di berbagai tempat.
Penandaan Cerdas
Kelola file dengan tag kustom dan filter metadata agar Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan dengan tepat terlepas dari tempat penyimpanannya.
Deteksi Duplikat
Secara otomatis mengidentifikasi file duplikat di seluruh pustaka Anda, membantu Anda mengklaim kembali penyimpanan dan menjaga koleksi Anda tetap rapi.
Pratinjau media
Menghasilkan thumbnail dan pratinjau untuk foto dan video sehingga Anda dapat menelusuri pustaka Anda secara visual tanpa membuka file satu per satu.
Sinkronisasi Peer-to-peer
Menyinkronkan perpustakaan terorganisir Anda di berbagai perangkat sehingga tag, koleksi, dan metadata Anda selalu terbaru di mana saja.
Jalankan Spacedrive lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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