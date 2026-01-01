Spacedrive adalah sistem file terdistribusi virtual (VDFS) yang menciptakan katalog tunggal yang cerdas untuk semua file Anda â€” terlepas dari lokasi penyimpanannya. Drive lokal, penyimpanan eksternal, dan layanan cloud disatukan ke dalam satu database yang dapat dicari dengan penandaan, filter metadata, deteksi duplikat, dan pembuatan thumbnail. Tidak seperti penjelajah file tradisional, Spacedrive memperlakukan seluruh perpustakaan digital Anda sebagai data terstruktur yang dapat Anda kueri dan atur dalam skala besar.

Melakukan self-hosting server Spacedrive di VPS Anda sendiri memberi Anda hub permanen yang selalu aktif untuk sistem organisasi file Anda dengan autentikasi admin bawaan â€” tanpa mengunggah data Anda ke cloud pihak ketiga mana pun.