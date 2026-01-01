Deploy Kan instan.
Tool open-source untuk manajemen proyek dan Kanban board yang dibangun sebagai alternatif Trello yang mengutamakan privasi.
Pilih paket VPS untuk Kan
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kan
Kan adalah Kanban board open-source yang self-hosted, dirancang untuk tim yang menginginkan kontrol penuh atas data proyek mereka. Dibangun dengan Next.js dan PostgreSQL, ini menghadirkan alur kerja card-and-board yang familiar dari Trello tanpa harga per-seat atau penguncian data. Board, card, label, dan ruang kerja tim semuanya sudah termasuk secara default.
Hosting Kan di VPS Anda sendiri berarti data proyek Anda tetap privat dan berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Dengan dukungan untuk login email/password dan lebih dari 20 penyedia OAuth â€” termasuk Google, GitHub, dan Microsoft â€” tim Anda dapat mulai berkolaborasi tanpa pengaturan tambahan.
Fitur utama Kan
Papan Kanban
Kelola pekerjaan di seluruh board dan kartu dengan label, filter, dan drag-and-drop untuk alur kerja tim mana pun.
Tim ruang kerja
Undang anggota ke ruang kerja bersama dengan kontrol visibilitas papan agar orang yang tepat melihat proyek yang tepat.
Trello Impor
Migrasikan board Trello yang sudah ada langsung ke Kan untuk menjaga riwayat proyek tanpa entri ulang manual.
Autentikasi fleksibel
Masuk dengan email/kata sandi atau salah satu dari 20+ penyedia OAuth termasuk Google, GitHub, dan Microsoft.
Pelacakan Aktivitas
Log aktivitas kartu dan utas komentar menyimpan riwayat lengkap setiap perubahan dan diskusi di satu tempat.
Jalankan Kan lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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