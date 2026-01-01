Kan adalah Kanban board open-source yang self-hosted, dirancang untuk tim yang menginginkan kontrol penuh atas data proyek mereka. Dibangun dengan Next.js dan PostgreSQL, ini menghadirkan alur kerja card-and-board yang familiar dari Trello tanpa harga per-seat atau penguncian data. Board, card, label, dan ruang kerja tim semuanya sudah termasuk secara default.

Hosting Kan di VPS Anda sendiri berarti data proyek Anda tetap privat dan berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Dengan dukungan untuk login email/password dan lebih dari 20 penyedia OAuth â€” termasuk Google, GitHub, dan Microsoft â€” tim Anda dapat mulai berkolaborasi tanpa pengaturan tambahan.