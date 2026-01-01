Deploy instan TimeTagger.
Pelacak waktu pribadi yang mengutamakan privasi dengan linimasa interaktif, tag, laporan, dan alur kerja Pomodoro bawaan.
Pilih paket VPS untuk TimeTagger
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.
Buat project apa saja dengan TimeTagger
TimeTagger adalah pelacak waktu berbasis web open-source yang dibangun di sekitar linimasa interaktif dan alur kerja berbasis tag, bukan hierarki proyek yang kaku. Dirancang untuk freelancer, konsultan, dan individu yang menagih per jam, ini menggantikan perangkat lunak timesheet yang rumit dengan UI yang cepat dan ramah keyboard yang berjalan di browser modern mana pun dan tersinkronisasi di seluruh perangkat.
Meng-hosting sendiri TimeTagger di VPS Anda sendiri menjaga setiap menit yang tercatat, tag klien, dan ekspor faktur di bawah kendali Anda â€” tidak ada SaaS pihak ketiga yang menyandera riwayat penagihan Anda, tidak ada biaya per kursi, dan tidak ada risiko akun ditutup selama minggu yang sibuk.
Fitur utama TimeTagger
Garis Waktu Interaktif
Visualisasikan hari Anda pada linimasa yang dapat diperbesar di mana Anda dapat menyeret, mengubah ukuran, dan membagi catatan agar sesuai persis dengan bagaimana pekerjaan itu terjadi.
Pelacakan Berbasis Tag
Lewati struktur proyek yang kaku dan beri label pekerjaan dengan tag bebas, sehingga catatan yang sama dapat dimiliki oleh klien, tugas, dan kode penagihan sekaligus.
Laporan PDF dan CSV
Hasilkan laporan yang difilter berdasarkan tag, periode, atau target dan ekspor sebagai PDF atau CSV untuk penagihan, akuntansi, dan pembaruan tim.
Target dan Pomodoro
Tetapkan target jam harian, mingguan, atau bulanan dan jalankan sesi Pomodoro yang terfokus langsung di dalam pelacak â€” tidak perlu aplikasi tambahan.
Sinkronisasi Lintas Perangkat
Lacak dari desktop, tablet, atau ponsel dengan UI web responsif, dan setiap perubahan akan disinkronkan kembali secara otomatis ke server yang di-hosting sendiri Anda.
Desain Privasi
Semua catatan tersimpan di database SQLite lokal di VPS Anda, sehingga nama klien, jam kerja, dan data penagihan tidak pernah mencapai cloud pihak ketiga.
Jalankan TimeTagger lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Rekomendasi lokasi server:
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Sesuai target pasar. Jangkauan global
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Jaminan 30 hari uang kembali
Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.
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