TimeTagger adalah pelacak waktu berbasis web open-source yang dibangun di sekitar linimasa interaktif dan alur kerja berbasis tag, bukan hierarki proyek yang kaku. Dirancang untuk freelancer, konsultan, dan individu yang menagih per jam, ini menggantikan perangkat lunak timesheet yang rumit dengan UI yang cepat dan ramah keyboard yang berjalan di browser modern mana pun dan tersinkronisasi di seluruh perangkat.

Meng-hosting sendiri TimeTagger di VPS Anda sendiri menjaga setiap menit yang tercatat, tag klien, dan ekspor faktur di bawah kendali Anda â€” tidak ada SaaS pihak ketiga yang menyandera riwayat penagihan Anda, tidak ada biaya per kursi, dan tidak ada risiko akun ditutup selama minggu yang sibuk.