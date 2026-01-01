Diskon TimeTagger hingga 69%

Deploy instan TimeTagger.

Pelacak waktu pribadi yang mengutamakan privasi dengan linimasa interaktif, tag, laporan, dan alur kerja Pomodoro bawaan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan TimeTagger.

Pilih paket VPS untuk TimeTagger

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan TimeTagger

TimeTagger adalah pelacak waktu berbasis web open-source yang dibangun di sekitar linimasa interaktif dan alur kerja berbasis tag, bukan hierarki proyek yang kaku. Dirancang untuk freelancer, konsultan, dan individu yang menagih per jam, ini menggantikan perangkat lunak timesheet yang rumit dengan UI yang cepat dan ramah keyboard yang berjalan di browser modern mana pun dan tersinkronisasi di seluruh perangkat.

Meng-hosting sendiri TimeTagger di VPS Anda sendiri menjaga setiap menit yang tercatat, tag klien, dan ekspor faktur di bawah kendali Anda â€” tidak ada SaaS pihak ketiga yang menyandera riwayat penagihan Anda, tidak ada biaya per kursi, dan tidak ada risiko akun ditutup selama minggu yang sibuk.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama TimeTagger

Garis Waktu Interaktif

Visualisasikan hari Anda pada linimasa yang dapat diperbesar di mana Anda dapat menyeret, mengubah ukuran, dan membagi catatan agar sesuai persis dengan bagaimana pekerjaan itu terjadi.

Pelacakan Berbasis Tag

Lewati struktur proyek yang kaku dan beri label pekerjaan dengan tag bebas, sehingga catatan yang sama dapat dimiliki oleh klien, tugas, dan kode penagihan sekaligus.

Laporan PDF dan CSV

Hasilkan laporan yang difilter berdasarkan tag, periode, atau target dan ekspor sebagai PDF atau CSV untuk penagihan, akuntansi, dan pembaruan tim.

Target dan Pomodoro

Tetapkan target jam harian, mingguan, atau bulanan dan jalankan sesi Pomodoro yang terfokus langsung di dalam pelacak â€” tidak perlu aplikasi tambahan.

Sinkronisasi Lintas Perangkat

Lacak dari desktop, tablet, atau ponsel dengan UI web responsif, dan setiap perubahan akan disinkronkan kembali secara otomatis ke server yang di-hosting sendiri Anda.

Desain Privasi

Semua catatan tersimpan di database SQLite lokal di VPS Anda, sehingga nama klien, jam kerja, dan data penagihan tidak pernah mencapai cloud pihak ketiga.

Jalankan TimeTagger lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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