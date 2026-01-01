Technitium DNS Server adalah DNS server sumber terbuka (open-source) sepenuhnya yang berfungsi sebagai nameserver otoritatif untuk domain Anda sendiri dan resolver rekursif untuk klien jaringan. Ini mendukung DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, dan DNS-over-QUIC â€” melindungi kueri DNS dari pengawasan ISP dan intersepsi man-in-the-middle tanpa memerlukan resolver pihak ketiga.

Selain resolusi standar, Technitium menyertakan pemblokiran iklan dan malware di seluruh jaringan melalui URL blocklist yang dapat dikonfigurasi, validasi DNSSEC dan penandatanganan zona, DHCP server bawaan, multi-server clustering, dan kontrol akses berbasis peran dengan autentikasi dua faktor. Self-hosting memberi Anda visibilitas penuh atas setiap kueri DNS di jaringan Anda tanpa penyedia eksternal yang melihat traffic Anda.