Deploy Technitium DNS Server dengan instalasi sekali klik.
Server DNS open-source dengan pemblokiran iklan bawaan, protokol DNS terenkripsi, dan konsol manajemen web berfitur lengkap.
Pilih paket VPS untuk Technitium DNS Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Technitium DNS Server
Technitium DNS Server adalah DNS server sumber terbuka (open-source) sepenuhnya yang berfungsi sebagai nameserver otoritatif untuk domain Anda sendiri dan resolver rekursif untuk klien jaringan. Ini mendukung DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, dan DNS-over-QUIC â€” melindungi kueri DNS dari pengawasan ISP dan intersepsi man-in-the-middle tanpa memerlukan resolver pihak ketiga.
Selain resolusi standar, Technitium menyertakan pemblokiran iklan dan malware di seluruh jaringan melalui URL blocklist yang dapat dikonfigurasi, validasi DNSSEC dan penandatanganan zona, DHCP server bawaan, multi-server clustering, dan kontrol akses berbasis peran dengan autentikasi dua faktor. Self-hosting memberi Anda visibilitas penuh atas setiap kueri DNS di jaringan Anda tanpa penyedia eksternal yang melihat traffic Anda.
Fitur utama Technitium DNS Server
Pemblokiran iklan seluruh jaringan
Blokir iklan, pelacak, dan domain malware di setiap perangkat di jaringan Anda menggunakan URL daftar blokir yang dapat dikonfigurasi â€” tidak diperlukan perangkat lunak klien di masing-masing perangkat.
Terenkripsi DNS protokol
Mendukung DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, dan DNS-over-QUIC untuk mencegah intersepsi dan menjaga kueri DNS tetap privat dari ISP dan penyadap jaringan.
Hosting DNS otoritatif
Host zona DNS Anda sendiri dengan penandatanganan DNSSEC menggunakan RSA, ECDSA, atau EdDSA â€” menghilangkan ketergantungan pada nameserver pihak ketiga untuk domain internal atau publik Anda.
Resolusi performa tinggi
Arsitektur Async IO menangani lebih dari 100.000 permintaan DNS per detik dengan caching persisten, prefetching, dan dukungan serve-stale untuk ketersediaan maksimum.
Multi-server clustering
Kelola dan replikasi zona di seluruh beberapa instans server DNS dari satu konsol web untuk redundansi dan deployment terdistribusi.
Jalankan Technitium DNS Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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