Deploy instan Svix
Layanan pengiriman webhook sumber terbuka dengan percobaan ulang otomatis, penandatanganan pesan, dan portal endpoint pelanggan yang dapat disematkan.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Svix
Svix adalah platform pengiriman webhook open-source yang siap untuk perusahaan, yang menangani segala hal yang terkait dengan pengiriman webhook yang andal dalam skala besar. Ini mengelola percobaan ulang otomatis dengan exponential backoff, pemantauan kesehatan endpoint, penandatanganan dan verifikasi pesan, serta log audit lengkap dari setiap upaya pengiriman â€” sehingga Anda tidak perlu membangun infrastruktur ini sendiri.
Komponen portal yang dapat disematkan memungkinkan pelanggan aplikasi Anda mengelola sendiri endpoint webhook dan langganan acara mereka. Dibangun dengan Rust untuk performa, Svix berjalan dengan PostgreSQL dan Redis, dan mengekspos REST API dengan SDK resmi untuk semua bahasa utama. Self-hosting di VPS Anda menjaga semua data webhook tetap di bawah kendali Anda.
Fitur utama Svix
Percobaan ulang otomatis
Pengiriman webhook yang gagal secara otomatis dicoba lagi dengan backoff eksponensial, memastikan pesan mencapai tujuannya bahkan selama gangguan sementara.
Penandatanganan Pesan
Semua webhook keluar ditandatangani dengan HMAC-SHA256 atau Ed25519, memungkinkan penerima untuk memverifikasi secara kriptografis keaslian setiap pesan.
Portal sematan
Sediakan portal manajemen webhook siap pakai yang dapat digunakan pelanggan Anda untuk mendaftarkan endpoint dan berlangganan event â€” tidak memerlukan UI kustom.
Log audit Pengiriman
Setiap upaya pengiriman dicatat dengan detail permintaan dan respons lengkap, memudahkan untuk men-debug kegagalan dan memutar ulang peristiwa yang terlewat.
SDK Multibahasa
SDK klien resmi untuk Python, TypeScript, Go, Java, Ruby, dan C# memungkinkan Anda mengintegrasikan Svix ke backend apa pun dalam hitungan menit.
Jalankan Svix lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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