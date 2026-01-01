Svix adalah platform pengiriman webhook open-source yang siap untuk perusahaan, yang menangani segala hal yang terkait dengan pengiriman webhook yang andal dalam skala besar. Ini mengelola percobaan ulang otomatis dengan exponential backoff, pemantauan kesehatan endpoint, penandatanganan dan verifikasi pesan, serta log audit lengkap dari setiap upaya pengiriman â€” sehingga Anda tidak perlu membangun infrastruktur ini sendiri.

Komponen portal yang dapat disematkan memungkinkan pelanggan aplikasi Anda mengelola sendiri endpoint webhook dan langganan acara mereka. Dibangun dengan Rust untuk performa, Svix berjalan dengan PostgreSQL dan Redis, dan mengekspos REST API dengan SDK resmi untuk semua bahasa utama. Self-hosting di VPS Anda menjaga semua data webhook tetap di bawah kendali Anda.