Memos adalah aplikasi pencatat self-hosted yang dibangun berdasarkan linimasa sederhana yang menghilangkan kerumitan alat pencatat tradisional â€” tanpa judul, tanpa folder, cukup ketik dan simpan. Mendukung format Markdown, organisasi hashtag, lampiran gambar, pencarian teks lengkap, dan akses multi-pengguna dari satu container ringan yang didukung oleh SQLite.

Menjalankan Memos di VPS Anda sendiri berarti catatan Anda tidak pernah menyentuh server pihak ketiga, biaya langganan dihilangkan, dan seluruh basis pengetahuan yang Anda kumpulkan tetap dapat diakses tanpa batas tanpa risiko penghentian layanan yang memengaruhi platform pencatat komersial.