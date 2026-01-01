Deploy Memos instan.
Aplikasi pencatat yang ringan dan mengutamakan privasi, dengan linimasa tanpa hambatan untuk menangkap pemikiran secara instan.
Pilih paket VPS untuk Memos
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Memos
Memos adalah aplikasi pencatat self-hosted yang dibangun berdasarkan linimasa sederhana yang menghilangkan kerumitan alat pencatat tradisional â€” tanpa judul, tanpa folder, cukup ketik dan simpan. Mendukung format Markdown, organisasi hashtag, lampiran gambar, pencarian teks lengkap, dan akses multi-pengguna dari satu container ringan yang didukung oleh SQLite.
Menjalankan Memos di VPS Anda sendiri berarti catatan Anda tidak pernah menyentuh server pihak ketiga, biaya langganan dihilangkan, dan seluruh basis pengetahuan yang Anda kumpulkan tetap dapat diakses tanpa batas tanpa risiko penghentian layanan yang memengaruhi platform pencatat komersial.
Fitur utama Memos
Penangkapan tanpa hambatan
Tidak perlu judul atau folder â€“ buka aplikasi, ketik pemikiran Anda, dan simpan dalam hitungan detik tanpa mengganggu alur kerja Anda.
Dukungan Markdown
Format catatan dengan header, blok kode, daftar periksa, dan tautan menggunakan sintaks Markdown standar.
Hashtag Perusahaan
Tandai catatan dengan tagar saat Anda menulis dan saring linimasa secara instan untuk meninjau topik atau proyek apa pun.
Pencarian Teks Lengkap
Temukan catatan apa pun di seluruh riwayat Anda dalam milidetik tanpa menavigasi hierarki folder.
Lengkap Privasi
Semua catatan tetap ada di VPS Anda â€” tanpa analisis iklan, tanpa sinkronisasi cloud ke pihak ketiga, dan tanpa biaya langganan.
Jalankan Memos lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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