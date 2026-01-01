LLDAP adalah server autentikasi ringan dengan konfigurasi bawaan yang kuat, yang mengekspos antarmuka LDAP standar yang didukung oleh UI admin web yang ramah. Di mana pengaturan LDAP tradisional memerlukan ratusan halaman skema, ACL, dan konfigurasi slapd, LLDAP hadir dengan pengaturan bawaan yang optimal: skema pengguna/grup/email yang telah ditentukan, manajer pengguna grafis, dan satu biner yang dapat dimulai dalam hitungan milidetik.

Self-hosting LLDAP di VPS Anda memberikan Anda satu sumber kebenaran untuk akun pengguna di setiap aplikasi yang di-host sendiri yang mendukung LDAP â€” Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, dan puluhan lainnya â€” tanpa beban operasional OpenLDAP. Pengguna berada di satu tempat, perubahan kata sandi menyebar ke mana-mana, dan grup mengontrol akses secara terpusat.