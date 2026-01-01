Deploy LLDAP dengan instalasi instan.
Server autentikasi ringan yang menyediakan backend LDAP yang disederhanakan dan terkonfigurasi khusus untuk aplikasi yang di-hosting sendiri.
Pilih paket VPS untuk LLDAP
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LLDAP
LLDAP adalah server autentikasi ringan dengan konfigurasi bawaan yang kuat, yang mengekspos antarmuka LDAP standar yang didukung oleh UI admin web yang ramah. Di mana pengaturan LDAP tradisional memerlukan ratusan halaman skema, ACL, dan konfigurasi slapd, LLDAP hadir dengan pengaturan bawaan yang optimal: skema pengguna/grup/email yang telah ditentukan, manajer pengguna grafis, dan satu biner yang dapat dimulai dalam hitungan milidetik.
Self-hosting LLDAP di VPS Anda memberikan Anda satu sumber kebenaran untuk akun pengguna di setiap aplikasi yang di-host sendiri yang mendukung LDAP â€” Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, dan puluhan lainnya â€” tanpa beban operasional OpenLDAP. Pengguna berada di satu tempat, perubahan kata sandi menyebar ke mana-mana, dan grup mengontrol akses secara terpusat.
Fitur utama LLDAP
LDAP untuk orang awam
Server LDAP yang sesuai standar dengan pengaturan default yang masuk akal sehingga aplikasi yang mengharapkan OpenLDAP dapat langsung berfungsi, tanpa beban pemeliharaan schema dan ACL.
UI admin web
Kelola pengguna, grup, dan keanggotaan melalui antarmuka grafis â€” tanpa file ldif, tanpa ldapadd baris perintah, tanpa pengeditan skema.
Satu-satunya sumber kebenaran
Setiap aplikasi yang di-hosting sendiri membaca dari satu database pengguna, sehingga perubahan kata sandi, penonaktifan, dan pembaruan keanggotaan grup berlaku di mana saja secara bersamaan.
GraphQL admin API
Mengotomatiskan penyediaan dan manajemen grup melalui API GraphQL berjenis selain antarmuka bind/search LDAP standar.
Alur kerja reset kata sandi
Alur reset kata sandi berbasis email bawaan untuk pengguna akhir agar admin tidak menjadi meja bantuan untuk kata sandi yang terlupa.
Jejak kecil
Biner Rust tunggal dengan persistensi SQLite menggunakan CPU dan RAM minimal, menyisakan ruang lebih pada VPS untuk aplikasi yang benar-benar membutuhkannya.
Jalankan LLDAP lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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