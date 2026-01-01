Deploy Chibisafe instan.
Brankas file sumber terbuka yang sangat cepat untuk mengunggah, berbagi, dan mengelola file, foto, dan dokumen dengan tautan yang dapat dibagikan.
Pilih paket VPS untuk Chibisafe
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Chibisafe
Chibisafe adalah penyimpanan file yang dihosting sendiri yang ditulis dalam TypeScript yang membuat berbagi file menjadi mudah. Unggah apa saja — foto, video, dokumen, cuplikan kode — dan terima tautan yang dapat dibagikan secara instan. Unggahan bertahap memastikan file besar dapat ditransfer dengan andal bahkan pada koneksi yang lebih lambat, sementara galeri masonry yang rapi memungkinkan Anda menjelajahi media secara visual.
Tidak seperti layanan berbagi file yang dihosting, menghosting Chibisafe sendiri memberi Anda kendali penuh atas penyimpanan, kebijakan akses, dan manajemen pengguna. Jalankan dalam mode publik untuk unggahan terbuka, mode akun pengguna untuk pengguna terdaftar, atau mode khusus undangan untuk tim pribadi — semuanya dapat dikonfigurasi dari dashboard admin bawaan tanpa menyentuh file konfigurasi.
Fitur utama Chibisafe
Unggahan file terbagi
Secara otomatis membagi file besar menjadi bagian-bagian kecil untuk memastikan transfer yang andal bahkan pada koneksi yang tidak stabil, tanpa batasan ukuran file yang praktis.
Album dan Galeri
Atur unggahan ke dalam album dengan link galeri yang dapat dibagikan untuk mendistribusikan koleksi foto atau bundel dokumen dalam satu URL.
Pemendek URL Bawaan
Persingkat URL eksternal apa pun bersamaan dengan hosting file, mengonsolidasikan semua kebutuhan berbagi Anda ke dalam satu layanan yang dihosting sendiri.
Dukungan ShareX dan iOS
Konfigurasi ShareX bawaan dan pintasan iOS memungkinkan Anda mengunggah screenshot dan file dari desktop atau mobile dalam hitungan detik.
Kontrol Akses Fleksibel
Beralih antara mode publik, akun pengguna, atau mode khusus undangan untuk mengontrol secara tepat siapa yang dapat mengunggah ke instans Anda.
Jalankan Chibisafe lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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