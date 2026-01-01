Chibisafe adalah penyimpanan file yang dihosting sendiri yang ditulis dalam TypeScript yang membuat berbagi file menjadi mudah. Unggah apa saja — foto, video, dokumen, cuplikan kode — dan terima tautan yang dapat dibagikan secara instan. Unggahan bertahap memastikan file besar dapat ditransfer dengan andal bahkan pada koneksi yang lebih lambat, sementara galeri masonry yang rapi memungkinkan Anda menjelajahi media secara visual.

Tidak seperti layanan berbagi file yang dihosting, menghosting Chibisafe sendiri memberi Anda kendali penuh atas penyimpanan, kebijakan akses, dan manajemen pengguna. Jalankan dalam mode publik untuk unggahan terbuka, mode akun pengguna untuk pengguna terdaftar, atau mode khusus undangan untuk tim pribadi — semuanya dapat dikonfigurasi dari dashboard admin bawaan tanpa menyentuh file konfigurasi.