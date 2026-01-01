Deploy Fleet instan.
Platform manajemen perangkat sumber terbuka untuk mengkueri, memantau, dan mengamankan endpoint di seluruh macOS, Windows, Linux, dan ChromeOS.
Pilih paket VPS untuk Fleet
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Fleet
Fleet adalah platform manajemen perangkat sumber terbuka yang dibangun di atas osquery yang memberikan tim keamanan dan TI akses mirip SQL secara real-time ke setiap endpoint yang terdaftar. Tidak seperti MDM tradisional atau alat berbasis agen, Fleet dapat menjawab pertanyaan tentang status perangkat â€” perangkat lunak yang terinstal, proses yang berjalan, koneksi jaringan yang terbuka, pengguna yang masuk â€” secara instan dari dasbor web atau API daripada menunggu jendela pengumpulan terjadwal.
Self-hosting Fleet di VPS Anda sendiri menjaga semua telemetri endpoint pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per perangkat dan tanpa data yang dikirim ke SaaS eksternal. Satu instans Fleet dapat mengelola ratusan hingga ribuan perangkat di seluruh macOS, Windows, Linux, dan ChromeOS dari satu antarmuka terpadu.
Fitur utama Fleet
Kueri endpoint langsung
Jalankan kueri SQL pada perangkat terdaftar mana pun secara real time untuk menjawab pertanyaan keamanan dan IT tanpa menunggu pemindaian terjadwal.
Manajemen Kerentanan
Fleet terus-menerus mencocokkan versi perangkat lunak yang terinstal terhadap database CVE dan mengidentifikasi paket yang rentan di setiap perangkat yang terdaftar.
MDM Lintas Platform
Daftarkan dan kelola perangkat macOS dan Windows melalui profil MDM bawaan tanpa menerapkan server MDM terpisah.
Penegakan Kebijakan
Definisikan status perangkat yang diharapkan sebagai kebijakan dan lacak endpoint mana yang mematuhi serta mana yang memerlukan perbaikan dari dasbor terpusat.
Konfigurasi GitOps
Kelola kueri, kebijakan, dan konfigurasi agen sebagai kode di Git sehingga perubahan terkontrol versinya dan dapat diaudit.
REST API dan CLI
Otomatiskan pendaftaran, penjadwalan kueri, dan pelaporan melalui REST API lengkap atau alat baris perintah fleetctl.
Jalankan Fleet lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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