Fleet adalah platform manajemen perangkat sumber terbuka yang dibangun di atas osquery yang memberikan tim keamanan dan TI akses mirip SQL secara real-time ke setiap endpoint yang terdaftar. Tidak seperti MDM tradisional atau alat berbasis agen, Fleet dapat menjawab pertanyaan tentang status perangkat â€” perangkat lunak yang terinstal, proses yang berjalan, koneksi jaringan yang terbuka, pengguna yang masuk â€” secara instan dari dasbor web atau API daripada menunggu jendela pengumpulan terjadwal.

Self-hosting Fleet di VPS Anda sendiri menjaga semua telemetri endpoint pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per perangkat dan tanpa data yang dikirim ke SaaS eksternal. Satu instans Fleet dapat mengelola ratusan hingga ribuan perangkat di seluruh macOS, Windows, Linux, dan ChromeOS dari satu antarmuka terpadu.