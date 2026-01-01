FusionDirectory adalah aplikasi manajemen identitas dan akses open-source yang mengubah direktori LDAP standar menjadi platform yang dapat dikelola untuk pengguna, grup, akun email, berbagi Samba, prinsipal Kerberos, dan puluhan layanan sistem lainnya. Alih-alih menulis file ldif atau menggunakan ldapsearch dari baris perintah, administrator bekerja di UI web yang memahami skema layanan yang mereka sambungkan.

Self-hosting FusionDirectory di VPS menjaga direktori â€” sistem pencatat untuk setiap akun di jaringan Anda â€” sepenuhnya di bawah kendali Anda. Deployment ini menggabungkan backend OpenLDAP yang dimuat sebelumnya dengan skema FusionDirectory yang diperlukan, sehingga UI web dan direktori yang dikelolanya muncul bersama sebagai tumpukan aplikasi tunggal.