Deploy instan FusionDirectory
Manajemen identitas berbasis web untuk administrasi kunci LDAP, Samba, Kerberos, email, DNS, DHCP, dan SSH.
Pilih paket VPS untuk FusionDirectory
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FusionDirectory
FusionDirectory adalah aplikasi manajemen identitas dan akses open-source yang mengubah direktori LDAP standar menjadi platform yang dapat dikelola untuk pengguna, grup, akun email, berbagi Samba, prinsipal Kerberos, dan puluhan layanan sistem lainnya. Alih-alih menulis file ldif atau menggunakan ldapsearch dari baris perintah, administrator bekerja di UI web yang memahami skema layanan yang mereka sambungkan.
Self-hosting FusionDirectory di VPS menjaga direktori â€” sistem pencatat untuk setiap akun di jaringan Anda â€” sepenuhnya di bawah kendali Anda. Deployment ini menggabungkan backend OpenLDAP yang dimuat sebelumnya dengan skema FusionDirectory yang diperlukan, sehingga UI web dan direktori yang dikelolanya muncul bersama sebagai tumpukan aplikasi tunggal.
Fitur utama FusionDirectory
Admin LDAP berbasis web
Kelola pengguna, grup, unit organisasi, dan ACL di browser tanpa menulis file ldif atau menjalankan ldapadd dari terminal.
Samba dan Kerberos
Menyediakan akun berbagi file Samba dan prinsipal Kerberos langsung dari catatan pengguna, menjaga jaringan Windows dan SSO tetap sinkron dengan direktori.
Arsitektur Plugin
Perluas direktori dengan modul opsional untuk mail, DNS, DHCP, kunci SSH, aturan sudo, sertifikat, dan kebijakan kata sandi â€“ aktifkan hanya yang Anda butuhkan.
OpenLDAP Dibundel
Dilengkapi dengan backend OpenLDAP yang sudah dimuat sebelumnya dengan skema FusionDirectory, sehingga direktori siap untuk dikelola segera setelah deployment.
Jejak audit
Plugin audit bawaan mencatat setiap perubahan direktori dengan siapa, apa, dan kapan, mendukung tinjauan kepatuhan dan investigasi forensik.
Manajemen kebijakan password
Konfigurasi kompleksitas kata sandi, kedaluwarsa, dan aturan penguncian melalui UI dan menerapkannya di seluruh populasi pengguna dari satu layar.
Jalankan FusionDirectory lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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