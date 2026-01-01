Diskon GlitchTip hingga 69%

Deploy instan GlitchTip

Platform pelacakan error dan pemantauan kinerja open-source yang sepenuhnya kompatibel dengan Sentry SDKs â€“ alternatif self-hosted yang ringan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan GlitchTip

Pilih paket VPS untuk GlitchTip

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan GlitchTip

GlitchTip adalah platform pelacakan error dan pemantauan kinerja open-source yang dapat langsung menggantikan Sentry. Setiap SDK Sentry resmi â€” untuk JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, dan lainnya â€” berfungsi tanpa perubahan, hanya dengan mengarahkannya ke DSN GlitchTip Anda. Platform ini menangkap pengecualian yang tidak tertangani, konteks breadcrumb, peta sumber, dan pelacakan rilis dengan alur kerja dan pola UI yang sama yang sudah dikenal developer dari Sentry.

Self-hosting GlitchTip di VPS Anda memberi Anda semua alur kerja pelacakan error yang akan Anda dapatkan dari Sentry SaaS â€” tetapi dengan jejak sumber daya yang jauh lebih kecil dan tanpa kuota per-event. Mode all-in-one satu kontainer menangani penyerapan data, UI web, dan pemrosesan latar belakang tanpa layanan pekerja terpisah.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama GlitchTip

API kompatibel Sentry

Pengganti langsung untuk Sentry â€” setiap SDK Sentry resmi berfungsi tanpa perubahan dengan mengarahkannya ke DSN GlitchTip Anda, tidak perlu menulis ulang kode.

Penangkapan dan pengelompokan error

Pengelompokan cerdas pengecualian serupa berdasarkan sidik jari stack trace menghilangkan kebisingan duplikat, menampilkan setiap masalah unik satu kali dengan riwayat peristiwa lengkap.

Source maps dan rilis

Unggah peta sumber JavaScript untuk build produksi dan tandai rilis agar jejak tumpukan mengarah ke baris sumber asli dan pelacakan regresi berfungsi secara otomatis.

Performa dan uptime

Pemantauan kinerja transaksi opsional dan pemeriksaan uptime melengkapi pelacakan error dengan profil waktu respons dan probe kesehatan eksternal.

Notifikasi masalah

Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook generik, dan notifikasi email dipicu saat kejadian pertama, regresi, dan pelanggaran ambang batas untuk setiap proyek.

Penentuan ruang lingkup tim dan proyek

Atur error berdasarkan proyek dan tim dengan izin peran per pengguna sehingga grup frontend, backend, dan mobile hanya melihat aliran pengecualian mereka sendiri.

Jalankan GlitchTip lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Jaminan 30 hari uang kembali

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