GlitchTip adalah platform pelacakan error dan pemantauan kinerja open-source yang dapat langsung menggantikan Sentry. Setiap SDK Sentry resmi â€” untuk JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, dan lainnya â€” berfungsi tanpa perubahan, hanya dengan mengarahkannya ke DSN GlitchTip Anda. Platform ini menangkap pengecualian yang tidak tertangani, konteks breadcrumb, peta sumber, dan pelacakan rilis dengan alur kerja dan pola UI yang sama yang sudah dikenal developer dari Sentry.

Self-hosting GlitchTip di VPS Anda memberi Anda semua alur kerja pelacakan error yang akan Anda dapatkan dari Sentry SaaS â€” tetapi dengan jejak sumber daya yang jauh lebih kecil dan tanpa kuota per-event. Mode all-in-one satu kontainer menangani penyerapan data, UI web, dan pemrosesan latar belakang tanpa layanan pekerja terpisah.