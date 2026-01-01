Deploy instan GlitchTip
Platform pelacakan error dan pemantauan kinerja open-source yang sepenuhnya kompatibel dengan Sentry SDKs â€“ alternatif self-hosted yang ringan.
Pilih paket VPS untuk GlitchTip
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GlitchTip
GlitchTip adalah platform pelacakan error dan pemantauan kinerja open-source yang dapat langsung menggantikan Sentry. Setiap SDK Sentry resmi â€” untuk JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, dan lainnya â€” berfungsi tanpa perubahan, hanya dengan mengarahkannya ke DSN GlitchTip Anda. Platform ini menangkap pengecualian yang tidak tertangani, konteks breadcrumb, peta sumber, dan pelacakan rilis dengan alur kerja dan pola UI yang sama yang sudah dikenal developer dari Sentry.
Self-hosting GlitchTip di VPS Anda memberi Anda semua alur kerja pelacakan error yang akan Anda dapatkan dari Sentry SaaS â€” tetapi dengan jejak sumber daya yang jauh lebih kecil dan tanpa kuota per-event. Mode all-in-one satu kontainer menangani penyerapan data, UI web, dan pemrosesan latar belakang tanpa layanan pekerja terpisah.
Fitur utama GlitchTip
API kompatibel Sentry
Pengganti langsung untuk Sentry â€” setiap SDK Sentry resmi berfungsi tanpa perubahan dengan mengarahkannya ke DSN GlitchTip Anda, tidak perlu menulis ulang kode.
Penangkapan dan pengelompokan error
Pengelompokan cerdas pengecualian serupa berdasarkan sidik jari stack trace menghilangkan kebisingan duplikat, menampilkan setiap masalah unik satu kali dengan riwayat peristiwa lengkap.
Source maps dan rilis
Unggah peta sumber JavaScript untuk build produksi dan tandai rilis agar jejak tumpukan mengarah ke baris sumber asli dan pelacakan regresi berfungsi secara otomatis.
Performa dan uptime
Pemantauan kinerja transaksi opsional dan pemeriksaan uptime melengkapi pelacakan error dengan profil waktu respons dan probe kesehatan eksternal.
Notifikasi masalah
Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook generik, dan notifikasi email dipicu saat kejadian pertama, regresi, dan pelanggaran ambang batas untuk setiap proyek.
Penentuan ruang lingkup tim dan proyek
Atur error berdasarkan proyek dan tim dengan izin peran per pengguna sehingga grup frontend, backend, dan mobile hanya melihat aliran pengecualian mereka sendiri.
Jalankan GlitchTip lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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