Diskon Kill Bill hingga 69%

Deploy Kill Bill instan.

Platform open-source penagihan langganan dan pembayaran untuk SaaS, marketplace, dan bisnis berbasis penggunaan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Kill Bill instan.

Pilih paket VPS untuk Kill Bill

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Kill Bill

Kill Bill adalah platform penagihan dan pembayaran open-source yang teruji dalam pertempuran, digunakan dalam produksi oleh perusahaan yang memproses jutaan faktur setiap bulan. Platform ini menangani seluruh tumpukan monetisasi â€” manajemen katalog, langganan, penagihan berulang, pajak, dan perutean pembayaran â€” melalui arsitektur pluggable yang memungkinkan Anda memadukan dan mencocokkan gateway pembayaran, mesin pajak, dan penyedia analitik tanpa menulis ulang logika bisnis.

Self-hosting Kill Bill menjaga metadata pembayaran pelanggan, riwayat langganan, dan aturan harga di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per transaksi atau vendor lock-in. UI admin Kaui yang disertakan memberikan konsol web kepada tim keuangan dan dukungan untuk akun, faktur, pengembalian dana, dan perubahan paket tanpa menulis satu pun panggilan API.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Kill Bill

Sistem langganan

Uji coba model, kontrak jangka tetap, harga gabungan, serta peningkatan dan penurunan katalog yang kompleks dengan prorata yang ditangani secara otomatis.

Gateway pembayaran plugin

Proses pembayaran melalui Stripe, Adyen, Braintree, PayPal, dan puluhan penyedia lainnya menggunakan plugin pembayaran yang dapat dipertukarkan.

Fakturasi dan Penagihan

Buat faktur sesuai jadwal, coba lagi pembayaran yang gagal dengan aturan penagihan yang dapat dikonfigurasi, dan pulihkan pendapatan tanpa menulis skrip kustom.

Konsol Admin Kaui

Jelajahi akun, kembalikan pembayaran, edit langganan, dan periksa faktur melalui UI web khusus yang dibuat untuk tim dukungan dan keuangan.

REST API dan plugin

REST API lengkap ditambah SDK plugin Java/Ruby memungkinkan Anda mengintegrasikan Kill Bill dengan CRM, mesin pajak, dan alat analisis tanpa mem-fork core-nya.

Siap multi-tenant

Memisahkan merek, wilayah, atau segmen pelanggan dalam satu instans menggunakan multi-tenancy bawaan dengan katalog dan kredensial terpisah.

Jalankan Kill Bill lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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