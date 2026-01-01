Kill Bill adalah platform penagihan dan pembayaran open-source yang teruji dalam pertempuran, digunakan dalam produksi oleh perusahaan yang memproses jutaan faktur setiap bulan. Platform ini menangani seluruh tumpukan monetisasi â€” manajemen katalog, langganan, penagihan berulang, pajak, dan perutean pembayaran â€” melalui arsitektur pluggable yang memungkinkan Anda memadukan dan mencocokkan gateway pembayaran, mesin pajak, dan penyedia analitik tanpa menulis ulang logika bisnis.

Self-hosting Kill Bill menjaga metadata pembayaran pelanggan, riwayat langganan, dan aturan harga di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per transaksi atau vendor lock-in. UI admin Kaui yang disertakan memberikan konsol web kepada tim keuangan dan dukungan untuk akun, faktur, pengembalian dana, dan perubahan paket tanpa menulis satu pun panggilan API.