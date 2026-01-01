Deploy Kill Bill instan.
Platform open-source penagihan langganan dan pembayaran untuk SaaS, marketplace, dan bisnis berbasis penggunaan.
Pilih paket VPS untuk Kill Bill
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kill Bill
Kill Bill adalah platform penagihan dan pembayaran open-source yang teruji dalam pertempuran, digunakan dalam produksi oleh perusahaan yang memproses jutaan faktur setiap bulan. Platform ini menangani seluruh tumpukan monetisasi â€” manajemen katalog, langganan, penagihan berulang, pajak, dan perutean pembayaran â€” melalui arsitektur pluggable yang memungkinkan Anda memadukan dan mencocokkan gateway pembayaran, mesin pajak, dan penyedia analitik tanpa menulis ulang logika bisnis.
Self-hosting Kill Bill menjaga metadata pembayaran pelanggan, riwayat langganan, dan aturan harga di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per transaksi atau vendor lock-in. UI admin Kaui yang disertakan memberikan konsol web kepada tim keuangan dan dukungan untuk akun, faktur, pengembalian dana, dan perubahan paket tanpa menulis satu pun panggilan API.
Fitur utama Kill Bill
Sistem langganan
Uji coba model, kontrak jangka tetap, harga gabungan, serta peningkatan dan penurunan katalog yang kompleks dengan prorata yang ditangani secara otomatis.
Gateway pembayaran plugin
Proses pembayaran melalui Stripe, Adyen, Braintree, PayPal, dan puluhan penyedia lainnya menggunakan plugin pembayaran yang dapat dipertukarkan.
Fakturasi dan Penagihan
Buat faktur sesuai jadwal, coba lagi pembayaran yang gagal dengan aturan penagihan yang dapat dikonfigurasi, dan pulihkan pendapatan tanpa menulis skrip kustom.
Konsol Admin Kaui
Jelajahi akun, kembalikan pembayaran, edit langganan, dan periksa faktur melalui UI web khusus yang dibuat untuk tim dukungan dan keuangan.
REST API dan plugin
REST API lengkap ditambah SDK plugin Java/Ruby memungkinkan Anda mengintegrasikan Kill Bill dengan CRM, mesin pajak, dan alat analisis tanpa mem-fork core-nya.
Siap multi-tenant
Memisahkan merek, wilayah, atau segmen pelanggan dalam satu instans menggunakan multi-tenancy bawaan dengan katalog dan kredensial terpisah.
Jalankan Kill Bill lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.