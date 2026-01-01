Littlelink-Server adalah layanan link-in-bio yang ringan, open-source, dan stateless, dibangun sebagai alternatif self-hosted untuk Linktree. Ini menampilkan satu landing page yang mengumpulkan semua link penting Anda - profil media sosial, channel konten, email, halaman donasi - di balik satu URL singkat yang dapat Anda tempatkan di bio mana pun.

Karena seluruh halaman dihasilkan dari variabel lingkungan, tidak ada database, tidak ada admin panel, dan tidak ada harga per pengguna. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga traffic pengunjung, branding, dan analytics pada infrastruktur yang Anda kontrol, dengan kepemilikan penuh atas domain dan tidak ada data yang dibagikan dengan platform pihak ketiga.