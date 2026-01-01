Deploy Littlelink-Server instan.
Alternatif Linktree tanpa status yang dihosting sendiri untuk halaman bio kreator dengan puluhan tombol merek sosial bawaan.
Pilih paket VPS untuk Littlelink-Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Littlelink-Server
Littlelink-Server adalah layanan link-in-bio yang ringan, open-source, dan stateless, dibangun sebagai alternatif self-hosted untuk Linktree. Ini menampilkan satu landing page yang mengumpulkan semua link penting Anda - profil media sosial, channel konten, email, halaman donasi - di balik satu URL singkat yang dapat Anda tempatkan di bio mana pun.
Karena seluruh halaman dihasilkan dari variabel lingkungan, tidak ada database, tidak ada admin panel, dan tidak ada harga per pengguna. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga traffic pengunjung, branding, dan analytics pada infrastruktur yang Anda kontrol, dengan kepemilikan penuh atas domain dan tidak ada data yang dibagikan dengan platform pihak ketiga.
Fitur utama Littlelink-Server
kontainer stateless
Tidak diperlukan database atau penyimpanan persisten - seluruh halaman dirender dari variabel lingkungan, membuat deployment cepat dan dapat dibuang.
150+ tombol merek
Dilengkapi dengan tombol asli yang mudah dikenali untuk GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, dan lebih dari seratus layanan lainnya secara langsung.
Tema terang dan gelap
Pilih antara mode presentasi terang dan gelap bawaan untuk menyesuaikan dengan merek pribadi Anda tanpa menulis CSS kustom.
Urutan Tombol Kustom
Urutkan ulang tautan mana yang muncul lebih dulu menggunakan daftar sederhana yang dipisahkan koma, agar tujuan yang paling penting tetap di bagian atas halaman.
Open Graph metadata
Termasuk tag Open Graph dan Twitter Card yang dapat dikonfigurasi sehingga pratinjau di platform media sosial menampilkan avatar, nama, dan bio Anda dengan rapi.
Opsional Umami Statistik
Terintegrasi dengan Umami yang di-hosting sendiri untuk melacak klik tautan secara pribadi tanpa cookie pihak ketiga atau pelacak eksternal.
Jalankan Littlelink-Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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