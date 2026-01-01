Deploy instan Forgejo.
Layanan Git ringan yang di-hosting sendiri dengan antarmuka web lengkap, pull request, pelacakan masalah, dan pipeline CI/CD.
Pilih paket VPS untuk Forgejo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Forgejo
Forgejo adalah layanan Git yang di-hosting sendiri, didorong komunitas, yang muncul sebagai fork dari Gitea dengan fokus kuat pada transparansi dan pemberdayaan pengguna. Ini menyediakan semua yang dibutuhkan tim untuk menghosting, berkolaborasi, dan mengelola proyek perangkat lunak â€” mulai dari manajemen repositori dan tinjauan kode hingga pelacakan masalah, wiki, dan CI/CD Actions bawaan â€” dalam paket yang ringan dan efisien sumber daya yang berjalan dengan nyaman di VPS kecil.
Menghosting infrastruktur Git Anda sendiri dengan Forgejo berarti kepemilikan penuh atas kode sumber Anda, tidak ada ketergantungan pada platform pihak ketiga, dan kepatuhan penuh terhadap persyaratan residensi data. Anda mendapatkan fitur kolaborasi tingkat perusahaan tanpa harga per kursi pengguna atau risiko perubahan kebijakan dari penyedia eksternal yang mengunci tim Anda dari repositori mereka sendiri.
Fitur utama Forgejo
Full Git Hosting
Host repositori dengan akses SSH dan HTTPS, proteksi branch, dan diff viewer berbasis web untuk code review.
Pull Requests & Ulasan
Alur kerja tinjauan kode terstruktur dengan komentar sebaris, persyaratan persetujuan, dan strategi penggabungan untuk kontrol kualitas.
Pelacakan Isu
Pelacak masalah bawaan dengan label, pencapaian, dan papan proyek untuk mengelola pekerjaan bersama dengan kode yang terkait dengannya.
Aksi CI/CD Bawaan
Otomatisasi yang kompatibel dengan GitHub Actions memungkinkan Anda menjalankan pengujian dan deployment langsung di Forgejo tanpa layanan CI eksternal.
Package Registry
Host Docker images, NPM packages, dan artefak lainnya di platform yang sama dengan kode sumber Anda untuk rantai pasokan yang terpadu.
Dukungan Federasi
Federasi berbasis ActivityPub memungkinkan kolaborasi lintas-instansi, mengurangi ketergantungan pada satu pun penyedia hosting terpusat.
Jalankan Forgejo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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