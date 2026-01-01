Forgejo adalah layanan Git yang di-hosting sendiri, didorong komunitas, yang muncul sebagai fork dari Gitea dengan fokus kuat pada transparansi dan pemberdayaan pengguna. Ini menyediakan semua yang dibutuhkan tim untuk menghosting, berkolaborasi, dan mengelola proyek perangkat lunak â€” mulai dari manajemen repositori dan tinjauan kode hingga pelacakan masalah, wiki, dan CI/CD Actions bawaan â€” dalam paket yang ringan dan efisien sumber daya yang berjalan dengan nyaman di VPS kecil.

Menghosting infrastruktur Git Anda sendiri dengan Forgejo berarti kepemilikan penuh atas kode sumber Anda, tidak ada ketergantungan pada platform pihak ketiga, dan kepatuhan penuh terhadap persyaratan residensi data. Anda mendapatkan fitur kolaborasi tingkat perusahaan tanpa harga per kursi pengguna atau risiko perubahan kebijakan dari penyedia eksternal yang mengunci tim Anda dari repositori mereka sendiri.