Deploy instan Horilla.
Platform HR dan CRM sumber terbuka gratis yang mencakup karyawan, penggajian, rekrutmen, dan absensi.
Pilih paket VPS untuk Horilla
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Horilla
Horilla adalah platform Manajemen Sumber Daya Manusia dan CRM sumber terbuka sepenuhnya yang dibangun di atas Django dan PostgreSQL. Ini menyatukan seluruh siklus hidup karyawan â€” rekrutmen, orientasi, kehadiran, cuti, penggajian, kinerja, helpdesk, dan pemutusan hubungan kerja â€” bersama dengan CRM bawaan untuk pipeline penjualan dan catatan pelanggan, menggantikan beberapa alat SaaS dengan satu tumpukan yang di-hosting sendiri.
Meng-hosting sendiri Horilla di VPS Anda menjaga data karyawan sensitif, gaji, dan catatan pelanggan di bawah kendali langsung Anda tanpa biaya per pengguna. Anda mempertahankan akses database penuh untuk pelaporan kustom dan integrasi, ditambah kebebasan untuk memperluas modul tanpa menunggu peta jalan vendor.
Fitur utama Horilla
Perekrutan dan orientasi
Lacak lowongan pekerjaan, alur kandidat, tahapan wawancara, dan tugas orientasi tanpa ATS atau alat orientasi terpisah.
Kehadiran dan Cuti
Kelola jadwal shift, absensi biometrik, hak cuti, dan alur kerja persetujuan di seluruh tenaga kerja.
Penggajian bawaan
Konfigurasi kontrak, tunjangan, potongan, dan aturan pajak, lalu jalankan siklus penggajian dengan pembuatan slip gaji langsung di dalam Horilla.
Performa dan tujuan
Definisikan KPI dan OKR, jalankan siklus umpan balik 360 derajat, dan hubungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
CRM Terintegrasi
Kelola prospek, peluang, akun pelanggan, dan pipeline penjualan bersama dengan data HR dalam satu database terpadu.
Modular REST API
Setiap modul dilengkapi dengan REST API yang terdokumentasi untuk mengintegrasikan Horilla dengan penyedia penggajian, sistem identitas, dan alat BI.
Jalankan Horilla lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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