Horilla adalah platform Manajemen Sumber Daya Manusia dan CRM sumber terbuka sepenuhnya yang dibangun di atas Django dan PostgreSQL. Ini menyatukan seluruh siklus hidup karyawan â€” rekrutmen, orientasi, kehadiran, cuti, penggajian, kinerja, helpdesk, dan pemutusan hubungan kerja â€” bersama dengan CRM bawaan untuk pipeline penjualan dan catatan pelanggan, menggantikan beberapa alat SaaS dengan satu tumpukan yang di-hosting sendiri.

Meng-hosting sendiri Horilla di VPS Anda menjaga data karyawan sensitif, gaji, dan catatan pelanggan di bawah kendali langsung Anda tanpa biaya per pengguna. Anda mempertahankan akses database penuh untuk pelaporan kustom dan integrasi, ditambah kebebasan untuk memperluas modul tanpa menunggu peta jalan vendor.