Scrypted adalah platform integrasi video rumah open-source dan network video recorder (NVR) yang menyatukan kamera IP di seluruh ekosistem smart home termasuk HomeKit, Google Home, Alexa, dan Home Assistant. Arsitektur transcoding yang dipercepat hardware dan plugin-nya menghadirkan live stream latensi rendah serta rekaman 24/7 yang andal tanpa vendor lock-in.

Plugin Scrypted NVR menambahkan rekaman berkelanjutan dengan deteksi cerdas bertenaga AI, peringatan gerakan instan, serta aplikasi seluler dan desktop yang rapi untuk pemantauan jarak jauh. Self-hosting di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas rekaman Anda dan menghilangkan biaya langganan cloud yang berkelanjutan.