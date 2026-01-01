Deploy instan Scrypted.
Platform integrasi video rumah berperforma tinggi dan NVR dengan deteksi cerdas bertenaga AI.
Pilih paket VPS untuk Scrypted
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Scrypted
Scrypted adalah platform integrasi video rumah open-source dan network video recorder (NVR) yang menyatukan kamera IP di seluruh ekosistem smart home termasuk HomeKit, Google Home, Alexa, dan Home Assistant. Arsitektur transcoding yang dipercepat hardware dan plugin-nya menghadirkan live stream latensi rendah serta rekaman 24/7 yang andal tanpa vendor lock-in.
Plugin Scrypted NVR menambahkan rekaman berkelanjutan dengan deteksi cerdas bertenaga AI, peringatan gerakan instan, serta aplikasi seluler dan desktop yang rapi untuk pemantauan jarak jauh. Self-hosting di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas rekaman Anda dan menghilangkan biaya langganan cloud yang berkelanjutan.
Fitur utama Scrypted
Integrasi Rumah Pintar
Streaming kamera ke HomeKit, Google Home, Alexa, dan Home Assistant secara bersamaan dari satu platform terpadu.
Perekaman NVR 24/7
Rekam setiap kamera sepanjang waktu dengan plugin Scrypted NVR dan jelajahi rekaman melalui navigasi linimasa yang intuitif.
Deteksi Canggih dengan AI
Dapatkan notifikasi cerdas gerakan, orang, kendaraan, dan hewan yang didukung oleh model machine learning di perangkat.
Akselerasi Hardware
Memanfaatkan GPU atau dekode video yang dipercepat perangkat keras untuk streaming yang lancar, latensi rendah dengan beban CPU minimal.
Plugin ekosistem
Perluas fungsionalitas dengan ratusan plugin komunitas yang mendukung kamera, kunci, sensor, dan perangkat rumah pintar.
Jalankan Scrypted lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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