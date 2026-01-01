Deploy instan GNS3 Server.
Emulator topologi jaringan sumber terbuka dengan antarmuka yang dapat diakses melalui browser untuk mendesain dan menyimulasikan lab jaringan virtual.
Pilih paket VPS untuk GNS3 Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) adalah platform emulasi jaringan open-source yang dipercaya oleh insinyur jaringan, mahasiswa, dan pelatih sertifikasi di seluruh dunia. Ini memungkinkan Anda membangun topologi jaringan multi-vendor yang kompleks menggunakan image Cisco IOS, Juniper, dan vendor lain yang asli bersama dengan appliance virtual ringan, semuanya tanpa hardware fisik.
Menjalankan GNS3 Server di VPS menjaga lab Anda tetap persisten dan dapat diakses dari browser mana pun. Proyek, image perangkat, dan topologi disimpan di volume bernama yang tahan lama sehingga pekerjaan Anda tetap aman meskipun container di-restart. web UI yang dibundel terhubung langsung ke API server di port 3080, memberi Anda editor topologi drag-and-drop lengkap dari browser mana pun di perangkat apa pun.
Fitur utama GNS3 Server
Emulasi multi-vendor
Jalankan gambar Cisco IOS, Juniper, dan vendor lainnya yang asli bersama perangkat open-source dalam topologi yang sama tanpa perangkat keras fisik.
UI yang dapat diakses browser
Antarmuka web yang dibundel menyediakan desainer topologi drag-and-drop yang dapat diakses dari browser mana pun, tanpa memerlukan klien desktop.
Penyimpanan persisten lab
Proyek, image appliance, dan file topologi disimpan dalam volume bernama agar pekerjaan Anda tetap ada meskipun container dimulai ulang dan di-upgrade.
REST API
REST API yang didokumentasikan pada port 3080 memungkinkan Anda mengotomatiskan penyediaan topologi, manajemen node, dan operasi siklus hidup lab dari skrip atau CI pipelines.
Pustaka appliance
Impor template peralatan yang sudah dibuat sebelumnya untuk router, switch, firewall, dan host Linux untuk membangun lab realistis dengan cepat tanpa konfigurasi manual.
Node VPCS dan Docker
Bawaan simulasi PC ringan VPCS dan dukungan kontainer Docker native memungkinkan Anda menambahkan host akhir dan server aplikasi ke topologi apa pun.
Jalankan GNS3 Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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