GNS3 (Graphical Network Simulator-3) adalah platform emulasi jaringan open-source yang dipercaya oleh insinyur jaringan, mahasiswa, dan pelatih sertifikasi di seluruh dunia. Ini memungkinkan Anda membangun topologi jaringan multi-vendor yang kompleks menggunakan image Cisco IOS, Juniper, dan vendor lain yang asli bersama dengan appliance virtual ringan, semuanya tanpa hardware fisik.

Menjalankan GNS3 Server di VPS menjaga lab Anda tetap persisten dan dapat diakses dari browser mana pun. Proyek, image perangkat, dan topologi disimpan di volume bernama yang tahan lama sehingga pekerjaan Anda tetap aman meskipun container di-restart. web UI yang dibundel terhubung langsung ke API server di port 3080, memberi Anda editor topologi drag-and-drop lengkap dari browser mana pun di perangkat apa pun.