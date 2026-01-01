NodeBB adalah platform forum komunitas generasi berikutnya yang dibangun di atas Node.js dan WebSockets, menghadirkan diskusi real-time yang terasa lebih mirip aplikasi chat daripada papan buletin tradisional. Dengan lebih dari 15.000 bintang GitHub, platform ini dipercaya oleh proyek perangkat lunak, institusi pendidikan, komunitas game, dan perusahaan untuk diskusi, dukungan, serta berbagi pengetahuan.

Self-hosting NodeBB di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data komunitas Anda, menghilangkan biaya per pengguna, dan memungkinkan Anda menyesuaikan platform dengan ratusan plugin komunitas â€” semuanya didukung oleh PostgreSQL untuk penyimpanan yang andal dan skalabel.