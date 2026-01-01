Deploy instan NodeBB.
Platform diskusi Node.js modern dengan diskusi streaming real-time, notifikasi instan, dan ekosistem plugin yang kaya.
Pilih paket VPS untuk NodeBB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NodeBB
NodeBB adalah platform forum komunitas generasi berikutnya yang dibangun di atas Node.js dan WebSockets, menghadirkan diskusi real-time yang terasa lebih mirip aplikasi chat daripada papan buletin tradisional. Dengan lebih dari 15.000 bintang GitHub, platform ini dipercaya oleh proyek perangkat lunak, institusi pendidikan, komunitas game, dan perusahaan untuk diskusi, dukungan, serta berbagi pengetahuan.
Self-hosting NodeBB di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data komunitas Anda, menghilangkan biaya per pengguna, dan memungkinkan Anda menyesuaikan platform dengan ratusan plugin komunitas â€” semuanya didukung oleh PostgreSQL untuk penyimpanan yang andal dan skalabel.
Fitur utama NodeBB
Diskusi waktu nyata
Streaming yang didukung WebSocket menyampaikan postingan baru, balasan, dan notifikasi secara instan tanpa memuat ulang halaman, menjaga percakapan mengalir secara alami.
Plugin ekosistem
Ratusan plugin komunitas menambahkan SSO, gamifikasi, integrasi, dan fitur kustom sehingga Anda dapat menyesuaikan forum dengan kebutuhan spesifik komunitas Anda.
Tool Moderasi
Sistem reputasi bawaan, antrean postingan, dan kontrol moderasi yang komprehensif membantu Anda menjaga komunitas yang sehat dengan upaya manual yang minimal.
Tema ramah seluler
Tema yang responsif dan dapat disesuaikan memastikan anggota mendapatkan pengalaman yang luar biasa di desktop dan mobile tanpa konfigurasi tambahan apa pun.
SSO dan Login Media Sosial
Integrasikan dengan identity providers yang sudah ada melalui plugin SSO agar anggota komunitas dapat masuk dengan akun mereka yang sudah ada dan Anda mempertahankan manajemen pengguna terpusat.
Jalankan NodeBB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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