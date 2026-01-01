Deploy instan PiGallery2.
Galeri foto yang dihosting sendiri, cepat, dan berbasis direktori yang mengubah folder gambar di disk menjadi album web yang apik.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PiGallery2
PiGallery2 adalah galeri foto open-source yang di-hosting sendiri yang mengambil direktori gambar di disk dan menyajikannya sebagai galeri web yang cepat dan modern â€” tanpa pipeline unggah, tanpa database proprietary, tanpa ketergantungan SaaS. Tata letak direktori yang sudah Anda gunakan menjadi struktur album yang dijelajahi pengunjung, sehingga berfungsi sama baiknya untuk arsip foto pribadi, galeri acara, album liburan keluarga, dan portofolio ringan.
Meng-hosting sendiri PiGallery2 di VPS Anda sendiri menjaga foto dan metadata tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan daripada layanan foto publik yang menambang konten gambar untuk pengenalan wajah atau data pelatihan. Backend Node.js sengaja dibuat ringan â€” dirancang agar berjalan dengan baik di Raspberry Pi â€” sehingga paket VPS kecil dapat dengan nyaman menampung puluhan ribu gambar sambil tetap menyajikan thumbnail cepat dan UI yang kaya.
Fitur utama PiGallery2
Model berbasis direktori
Struktur folder Anda yang sudah ada menjadi hierarki album â€“ cukup letakkan foto baru melalui SCP, rsync, atau alat sinkronisasi dan foto-foto tersebut akan muncul di galeri secara otomatis.
Gambar mini cepat
Pengindeks latar belakang menghasilkan gambar mini dalam berbagai ukuran, disimpan dalam cache di disk sehingga pengunjung mendapatkan pengguliran yang lancar bahkan pada pemuatan awal.
EXIF dan tampilan peta
Membaca metadata EXIF untuk mendukung halaman info per foto, tampilan peta dengan geotag, dan pencarian berdasarkan kamera, tanggal, atau tag.
Cari dan pemfilteran
Cari berdasarkan rentang tanggal, lokasi, wajah, tag, rating, atau nama file tanpa pengindeks eksternal â€“ semua metadata tetap berada di DB SQLite lokal.
Berbagi dan privasi
Hasilkan tautan yang dapat dibagikan per album dengan kata sandi opsional dan tanggal kedaluwarsa, atau batasi album hanya untuk pengguna yang terautentikasi.
Pustaka hanya baca
Direktori gambar dipasang hanya-baca sehingga server tidak dapat secara tidak sengaja mengubah atau menghapus foto asli selama pemindaian atau pembuatan thumbnail.
Jalankan PiGallery2 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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