PiGallery2 adalah galeri foto open-source yang di-hosting sendiri yang mengambil direktori gambar di disk dan menyajikannya sebagai galeri web yang cepat dan modern â€” tanpa pipeline unggah, tanpa database proprietary, tanpa ketergantungan SaaS. Tata letak direktori yang sudah Anda gunakan menjadi struktur album yang dijelajahi pengunjung, sehingga berfungsi sama baiknya untuk arsip foto pribadi, galeri acara, album liburan keluarga, dan portofolio ringan.

Meng-hosting sendiri PiGallery2 di VPS Anda sendiri menjaga foto dan metadata tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan daripada layanan foto publik yang menambang konten gambar untuk pengenalan wajah atau data pelatihan. Backend Node.js sengaja dibuat ringan â€” dirancang agar berjalan dengan baik di Raspberry Pi â€” sehingga paket VPS kecil dapat dengan nyaman menampung puluhan ribu gambar sambil tetap menyajikan thumbnail cepat dan UI yang kaya.