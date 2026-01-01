Deploy instan Reiverr.
Antarmuka ramah TV terpadu untuk Jellyfin, TMDB, Sonarr, dan Radarr yang menggantikan penemuan gaya Overseerr.
Pilih paket VPS untuk Reiverr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Reiverr
Reiverr adalah front-end sumber terbuka yang menggabungkan penemuan media, permintaan, dan pemutaran ke dalam satu antarmuka yang ramah TV. Alih-alih berpindah-pindah antara Jellyfin, TMDB, Sonarr, dan Radarr, pengguna dapat menjelajahi judul-judul yang sedang tren, mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi, meminta konten yang hilang, dan melakukan streaming apa yang sudah ada di perpustakaan mereka â€” semuanya dari satu aplikasi yang dioptimalkan untuk remote dan UI 10-kaki.
Self-hosting Reiverr di VPS Anda sendiri menjaga setiap kunci API yang terhubung, riwayat tontonan, dan log permintaan tetap di bawah kendali Anda. Arsitektur berbasis plugin memungkinkan Anda menambahkan sumber streaming baru tanpa memodifikasi inti, dan backend yang sama dapat mendukung aplikasi web dan build asli di smart TV Samsung Tizen.
Fitur utama Reiverr
TMDB Eksplorasi
Jelajahi film dan acara TV yang sedang tren, rekomendasi yang dipersonalisasi, pemeran, rating, dan trailer yang didukung oleh The Movie Database.
Jellyfin Playback
Streaming konten yang sudah ada di pustaka Jellyfin Anda langsung di dalam Reiverr tanpa berpindah aplikasi atau sesi.
Permintaan Sonarr dan Radarr
Kirim judul yang hilang langsung ke Sonarr atau Radarr untuk pengunduhan otomatis dan impor ke pustaka tanpa membuka UI mana pun.
Antarmuka Utama TV
Navigasi yang ramah remote, tipografi besar, dan penyorotan fokus yang dirancang dari awal untuk Smart TV dan set-top box.
Plugin Arsitektur
Letakkan plugin pemutaran atau sumber tambahan ke dalam folder plugin yang terpasang untuk memperluas Reiverr tanpa membangun ulang image.
Tizen Smart TV Build
Pasangkan backend yang di-hosting dengan build Tizen resmi untuk menginstal Reiverr sebagai aplikasi native di smart TV Samsung.
Jalankan Reiverr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.