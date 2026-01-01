Reiverr adalah front-end sumber terbuka yang menggabungkan penemuan media, permintaan, dan pemutaran ke dalam satu antarmuka yang ramah TV. Alih-alih berpindah-pindah antara Jellyfin, TMDB, Sonarr, dan Radarr, pengguna dapat menjelajahi judul-judul yang sedang tren, mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi, meminta konten yang hilang, dan melakukan streaming apa yang sudah ada di perpustakaan mereka â€” semuanya dari satu aplikasi yang dioptimalkan untuk remote dan UI 10-kaki.

Self-hosting Reiverr di VPS Anda sendiri menjaga setiap kunci API yang terhubung, riwayat tontonan, dan log permintaan tetap di bawah kendali Anda. Arsitektur berbasis plugin memungkinkan Anda menambahkan sumber streaming baru tanpa memodifikasi inti, dan backend yang sama dapat mendukung aplikasi web dan build asli di smart TV Samsung Tizen.