Songloft adalah server musik pribadi ringan yang ditulis dalam Go yang memindai library lokal Anda, mengekstrak cover art dan metadata dari file MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, dan M4A, serta melakukan streaming semuanya melalui antarmuka web bawaan atau klien yang kompatibel dengan Subsonic. Sandbox plugin QuickJS memperluas server dengan sumber audio kustom, penyedia metadata, dan kontrol perangkat tanpa mengkompilasi ulang biner.

Dengan self-hosting, Songloft menjaga koleksi musik, riwayat mendengarkan, dan sesi terautentikasi JWT Anda sepenuhnya di VPS Anda â€” tanpa telemetri, analitik pihak ketiga, dan katalog komersial yang berputar yang menentukan apa yang tetap tersedia. Biner bebas CGO berjalan dengan nyaman di hardware berdaya rendah sambil tetap menangani transcoding secara langsung dan sesi multi-perangkat.