Deploy instan Songloft.
Server musik pribadi yang dihosting sendiri dengan API yang kompatibel dengan Subsonic, sandbox plugin JS, dan pemutar web bawaan.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Songloft
Songloft adalah server musik pribadi ringan yang ditulis dalam Go yang memindai library lokal Anda, mengekstrak cover art dan metadata dari file MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, dan M4A, serta melakukan streaming semuanya melalui antarmuka web bawaan atau klien yang kompatibel dengan Subsonic. Sandbox plugin QuickJS memperluas server dengan sumber audio kustom, penyedia metadata, dan kontrol perangkat tanpa mengkompilasi ulang biner.
Dengan self-hosting, Songloft menjaga koleksi musik, riwayat mendengarkan, dan sesi terautentikasi JWT Anda sepenuhnya di VPS Anda â€” tanpa telemetri, analitik pihak ketiga, dan katalog komersial yang berputar yang menentukan apa yang tetap tersedia. Biner bebas CGO berjalan dengan nyaman di hardware berdaya rendah sambil tetap menangani transcoding secara langsung dan sesi multi-perangkat.
Fitur utama Songloft
Dukungan API Subsonic
Hubungkan klien seluler atau desktop yang kompatibel dengan Subsonic mana pun dan streaming pustaka Anda tanpa terkunci pada satu aplikasi resmi.
JS plugin sandbox
Plugin berbasis QuickJS dengan model izin dan hot reload memungkinkan Anda menambahkan sumber audio kustom, penyedia metadata, dan integrasi perangkat.
Pemindaian pustaka lokal
Pemindaian folder otomatis mengekstrak tag dan sampul album dari file MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, dan M4A agar koleksi Anda tetap terbaru saat Anda menambahkan trek.
Pemutar web bawaan
Antarmuka web lengkap disertakan dengan gambar penuh, memberikan Anda pemutar berbasis browser yang siap pakai tanpa perlu menerapkan klien terpisah.
Autentikasi JWT (JSON Web Token)
Autentikasi JWT dual-token dengan access token dan refresh token terpisah mendukung sesi multi-perangkat dan pencabutan per perangkat.
REST API dengan Swagger
REST API yang terdokumentasi dengan Swagger UI bawaan memudahkan integrasi Songloft dengan klien kustom, otomatisasi, dan dasbor.
Jalankan Songloft lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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