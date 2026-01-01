Deploy Picsur instan.
Platform hosting gambar mandiri dengan tautan yang dapat dibagikan secara instan, konversi format, dan kontrol kedaluwarsa â€“ tanpa iklan, tanpa pelacakan.
Pilih paket VPS untuk Picsur
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Picsur
Picsur adalah platform hosting gambar self-hosted yang ringan, dirancang untuk individu dan tim yang menginginkan kontrol penuh atas infrastruktur berbagi gambar mereka. Upload gambar, dapatkan link yang bisa langsung dibagikan, dan konfigurasikan batas waktu kedaluwarsa â€” semua tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga yang mengompres konten, menampilkan iklan, atau menghapus file tanpa peringatan.
Didukung oleh PostgreSQL untuk penyimpanan metadata yang andal, Picsur mendukung PNG, JPEG, GIF, WebP, dan AVIF dengan konversi format dan optimasi otomatis. REST API-nya memudahkan untuk mengintegrasikan upload gambar secara terprogram ke dalam tool dan alur kerja yang sudah ada di VPS Anda.
Fitur utama Picsur
Link Instan yang Dapat Dibagikan
Unggah gambar dan segera dapatkan tautan langsung yang bersih, siap ditempelkan ke obrolan, dokumentasi, atau email.
Format konversi
Secara otomatis mengonversi dan mengoptimalkan gambar antara format PNG, JPEG, GIF, WebP, dan AVIF untuk pengiriman web yang efisien.
Kontrol Masa berlaku
Atur waktu kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi pada gambar yang dibagikan agar tautan otomatis berhenti berfungsi setelah periode yang dipilih untuk berbagi sementara yang aman.
Manajemen Multi-Pengguna
Kontrol admin dan akun pengguna memungkinkan Anda mengelola akses, kuota penyimpanan, dan izin di seluruh tim atau organisasi.
REST API
API unggah dan manajemen terprogram mengintegrasikan Picsur dengan pipeline CI/CD, alat tangkapan layar, dan alur kerja otomatisasi lainnya.
Jalankan Picsur lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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