Picsur adalah platform hosting gambar self-hosted yang ringan, dirancang untuk individu dan tim yang menginginkan kontrol penuh atas infrastruktur berbagi gambar mereka. Upload gambar, dapatkan link yang bisa langsung dibagikan, dan konfigurasikan batas waktu kedaluwarsa â€” semua tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga yang mengompres konten, menampilkan iklan, atau menghapus file tanpa peringatan.

Didukung oleh PostgreSQL untuk penyimpanan metadata yang andal, Picsur mendukung PNG, JPEG, GIF, WebP, dan AVIF dengan konversi format dan optimasi otomatis. REST API-nya memudahkan untuk mengintegrasikan upload gambar secara terprogram ke dalam tool dan alur kerja yang sudah ada di VPS Anda.