Deploy DocuSeal instan.
Platform e-tanda tangan open-source gratis untuk membuat, mengirim, dan mengelola alur kerja penandatanganan dokumen.
Pilih paket VPS untuk DocuSeal
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DocuSeal
DocuSeal adalah platform tanda tangan elektronik dokumen gratis dan open-source yang menyediakan kemampuan inti layanan komersial seperti DocuSign dan PandaDoc â€” penempatan bidang dengan drag-and-drop, berbagai jenis tanda tangan, pengingat otomatis, dan jejak audit lengkap â€” tanpa biaya langganan atau biaya per dokumen.
Self-hosting DocuSeal di VPS Anda berarti kontrak, perjanjian, dan dokumen yang Anda tanda tangani disimpan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Dokumen bisnis sensitif tidak pernah melewati platform pihak ketiga, yang menyederhanakan kepatuhan terhadap GDPR dan persyaratan perlindungan data lainnya sekaligus memberikan Anda penyimpanan dokumen dan kapasitas pemrosesan tanpa batas.
Fitur utama DocuSeal
Drag-and-drop form builder
Tempatkan kolom tanda tangan, inisial, tanggal, dan input formulir kustom di mana saja pada PDF menggunakan editor visual â€“ tanpa perlu coding.
Jenis tanda tangan yang beragam
Para penanda tangan dapat menggambar, mengetik, atau mengunggah tanda tangan mereka, mengakomodasi preferensi pribadi di perangkat mana pun.
Pengiriman massal
Kirim dokumen yang sama ke ratusan penandatangan sekaligus, menjadikan distribusi kontrak massal cepat dan mudah dikelola.
Pengingat otomatis
Notifikasi tanda tangan tertunda dikirim secara otomatis, mengurangi tindak lanjut manual yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen tepat waktu.
Templat dokumen
Simpan tata letak dokumen yang dapat digunakan kembali sehingga alur kerja berulang seperti NDA atau formulir orientasi dapat diluncurkan dalam hitungan detik.
Jalankan DocuSeal lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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