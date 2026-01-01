DocuSeal adalah platform tanda tangan elektronik dokumen gratis dan open-source yang menyediakan kemampuan inti layanan komersial seperti DocuSign dan PandaDoc â€” penempatan bidang dengan drag-and-drop, berbagai jenis tanda tangan, pengingat otomatis, dan jejak audit lengkap â€” tanpa biaya langganan atau biaya per dokumen.

Self-hosting DocuSeal di VPS Anda berarti kontrak, perjanjian, dan dokumen yang Anda tanda tangani disimpan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Dokumen bisnis sensitif tidak pernah melewati platform pihak ketiga, yang menyederhanakan kepatuhan terhadap GDPR dan persyaratan perlindungan data lainnya sekaligus memberikan Anda penyimpanan dokumen dan kapasitas pemrosesan tanpa batas.