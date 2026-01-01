Deploy COPS instan.
Server PHP OPDS dan HTML ringan untuk perpustakaan ebook Calibre Anda, dioptimalkan untuk shared hosting dan pengaturan sumber daya rendah.
Pilih paket VPS untuk COPS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) adalah alternatif cepat dan hanya-baca untuk server konten Calibre bawaan. Ini mengekspos perpustakaan Calibre yang ada — file
metadata.db standar — melalui antarmuka HTML sederhana untuk browser dan feed OPDS untuk pembaca ebook seperti Moon+ Reader, KyBook, Aldiko, dan Marvin. Karena berjalan di PHP biasa tanpa database sendiri, ia tetap responsif pada hardware sederhana dan mulai dalam hitungan detik.
Self-hosting COPS di VPS memberikan pembaca ebook seluler endpoint katalog yang cepat tanpa harus menjaga instans desktop Calibre tetap berjalan, dan berpasangan secara alami dengan Calibre-Web untuk pengguna yang menginginkan katalog publik hanya-baca yang terpisah dari UI manajemen lengkap mereka.
Fitur utama COPS
Umpan OPDS asli
Katalog OPDS 1.1 bawaan sehingga aplikasi membaca seluler dapat menjelajahi, mencari, dan mengunduh dari pustaka Calibre Anda siap pakai.
Membaca Calibre metadata.db
Menunjuk langsung ke database SQLite yang sama yang digunakan Calibre – tanpa impor, tanpa duplikasi pustaka, tanpa langkah sinkronisasi.
Jejak ringan
PHP murni tanpa database eksternal, sehingga tetap cepat pada paket VPS kecil dan menangani perpustakaan dengan ribuan judul.
Pembaca dalam browser
Membaca file EPUB langsung di browser melalui Monocle, sehingga pengguna dapat mencicipi buku tanpa mengunduh terlebih dahulu.
Tema kustom dan konfigurasi
Dapat disesuaikan per-instans melalui
local.php – pilih tema, atur ukuran halaman, batasi akses, atau mengekspos beberapa database sekaligus.
Jalankan COPS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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