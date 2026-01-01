COPS (Calibre OPDS PHP Server) adalah alternatif cepat dan hanya-baca untuk server konten Calibre bawaan. Ini mengekspos perpustakaan Calibre yang ada — file metadata.db standar — melalui antarmuka HTML sederhana untuk browser dan feed OPDS untuk pembaca ebook seperti Moon+ Reader, KyBook, Aldiko, dan Marvin. Karena berjalan di PHP biasa tanpa database sendiri, ia tetap responsif pada hardware sederhana dan mulai dalam hitungan detik.

Self-hosting COPS di VPS memberikan pembaca ebook seluler endpoint katalog yang cepat tanpa harus menjaga instans desktop Calibre tetap berjalan, dan berpasangan secara alami dengan Calibre-Web untuk pengguna yang menginginkan katalog publik hanya-baca yang terpisah dari UI manajemen lengkap mereka.