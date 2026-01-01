InsForge adalah platform backend all-in-one open-source yang dirancang untuk pengodean agentik. Platform ini menggabungkan blok bangunan yang dibutuhkan aplikasi modern â€” autentikasi, database PostgreSQL dengan API REST dan realtime, penyimpanan file yang kompatibel dengan S3, gateway model LLM, dan fungsi edge berbasis Deno â€” di balik satu UI admin dan server MCP yang dapat digerakkan secara terprogram oleh agen pengodean AI.

Self-hosting InsForge di VPS Anda sendiri menjaga akun pengguna, data aplikasi, dan file yang diunggah di bawah kendali penuh Anda, tanpa harga per proyek, tanpa batas penggunaan, dan tanpa ketergantungan vendor. Server MCP yang disertakan memungkinkan agen pengodean seperti Claude dan Cursor menyediakan tabel, mengonfigurasi autentikasi, mendeploy fungsi, dan mengelola penyimpanan langsung dari editor Anda.