Deploy instan InsForge.
Platform backend open-source untuk agen pengodean AI, yang menggabungkan autentikasi, Postgres, penyimpanan, dan fungsi edge.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan InsForge
InsForge adalah platform backend all-in-one open-source yang dirancang untuk pengodean agentik. Platform ini menggabungkan blok bangunan yang dibutuhkan aplikasi modern â€” autentikasi, database PostgreSQL dengan API REST dan realtime, penyimpanan file yang kompatibel dengan S3, gateway model LLM, dan fungsi edge berbasis Deno â€” di balik satu UI admin dan server MCP yang dapat digerakkan secara terprogram oleh agen pengodean AI.
Self-hosting InsForge di VPS Anda sendiri menjaga akun pengguna, data aplikasi, dan file yang diunggah di bawah kendali penuh Anda, tanpa harga per proyek, tanpa batas penggunaan, dan tanpa ketergantungan vendor. Server MCP yang disertakan memungkinkan agen pengodean seperti Claude dan Cursor menyediakan tabel, mengonfigurasi autentikasi, mendeploy fungsi, dan mengelola penyimpanan langsung dari editor Anda.
Fitur utama InsForge
AI agent bawaan
Server MCP terbundel menyediakan auth, database, storage, dan functions sebagai alat yang dapat dipanggil langsung oleh agen pengodean AI saat membangun aplikasi Anda.
PostgreSQL dengan API otomatis
PostgREST bawaan langsung mengubah skema Anda menjadi REST API yang memiliki versi dengan keamanan tingkat baris, sehingga Anda dapat merilis endpoint tanpa menulis kode boilerplate.
Otentikasi terintegrasi
Autentikasi email dan kata sandi ditambah penyedia OAuth (Google, GitHub, Discord, dan lainnya) siap diintegrasikan ke klien Anda dengan satu panggilan SDK.
Fungsi edge di Deno
Tulis fungsi TypeScript serverless yang berjalan di runtime Deno yang di-sandbox dengan akses langsung ke database dan lapisan penyimpanan.
Penyimpanan kompatibel S3
Unggah, sajikan, dan kelola izin file melalui lapisan penyimpanan yang kompatibel dengan S3 yang berfungsi secara lokal di disk atau terhadap bucket S3 mana pun.
Gateway model terpadu
Gerbang yang kompatibel dengan OpenAI memungkinkan aplikasi Anda memanggil beberapa penyedia LLM melalui satu antarmuka API, dengan pelacakan penggunaan dan rotasi kunci ditangani secara terpusat.
Jalankan InsForge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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