Cross-seed adalah alat otomatisasi open-source yang dirancang untuk membantu pengguna torrent menemukan dan menambahkan cross-seed â€” torrent yang ada di beberapa private tracker tetapi berbagi file yang identik. Dengan membandingkan unduhan Anda yang sudah ada dengan indexer seperti Prowlarr atau Jackett, alat ini mengidentifikasi rilis yang cocok dan menambahkannya ke klien torrent Anda secara otomatis, memungkinkan Anda melakukan seeding di tracker tambahan tanpa mengunduh ulang data apa pun.

Menjalankan Cross-seed di VPS memastikan operasi 24/7 yang berkelanjutan, memindai peluang cross-seed baru kapan pun muncul. Alat ini terintegrasi dengan klien torrent populer termasuk qBittorrent, Deluge, dan rTorrent, serta mendukung pencocokan berbasis data yang berfungsi bahkan ketika nama rilis berbeda di antara tracker.