Deploy instan Cross-seed.
Alat cross-seeding otomatis yang menemukan torrent yang cocok di seluruh tracker pribadi untuk memaksimalkan rasio seeding Anda.
Pilih paket VPS untuk Cross-seed
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Cross-seed
Cross-seed adalah alat otomatisasi open-source yang dirancang untuk membantu pengguna torrent menemukan dan menambahkan cross-seed â€” torrent yang ada di beberapa private tracker tetapi berbagi file yang identik. Dengan membandingkan unduhan Anda yang sudah ada dengan indexer seperti Prowlarr atau Jackett, alat ini mengidentifikasi rilis yang cocok dan menambahkannya ke klien torrent Anda secara otomatis, memungkinkan Anda melakukan seeding di tracker tambahan tanpa mengunduh ulang data apa pun.
Menjalankan Cross-seed di VPS memastikan operasi 24/7 yang berkelanjutan, memindai peluang cross-seed baru kapan pun muncul. Alat ini terintegrasi dengan klien torrent populer termasuk qBittorrent, Deluge, dan rTorrent, serta mendukung pencocokan berbasis data yang berfungsi bahkan ketika nama rilis berbeda di antara tracker.
Fitur utama Cross-seed
Cross-seeding Otomatis
Memindai unduhan Anda yang sudah ada dan menemukan torrent yang cocok di pelacak lain sehingga Anda dapat melakukan seeding lebih banyak tanpa mengunduh apa pun tambahan.
Bantuan Multi Pelacak
Terhubung ke Prowlarr atau Jackett untuk mencari di puluhan pelacak pribadi dan publik secara bersamaan dari satu konfigurasi.
Integrasi Klien Torrent
Berfungsi secara native dengan qBittorrent, Deluge, Transmission, dan rTorrent untuk memasukkan torrent cross-seed langsung ke klien Anda.
Pencocokan berbasis data
Mencocokkan torrent berdasarkan konten dan ukuran file, bukan hanya nama, sehingga dapat menemukan cross-seed meskipun judul rilis berbeda antar tracker.
Daemon Mode
Berjalan sebagai layanan latar belakang persisten yang memantau unduhan baru dan secara otomatis menemukan peluang cross-seeding secara real-time.
Jalankan Cross-seed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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