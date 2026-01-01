GitBucket adalah platform Git sumber terbuka berbasis Scala yang memberikan pengalaman bergaya GitHub yang familiar pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Ini menggabungkan hosting repositori, pull request, isu, wiki, dan model akun yang mencerminkan konvensi GitHub, sehingga tim yang sudah ada dapat mengadopsinya tanpa pelatihan ulang.

Berjalan di JVM dengan database H2 tersemat secara langsung, GitBucket tidak memerlukan layanan eksternal untuk memulai dan dapat ditingkatkan melalui plugin untuk autentikasi LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), integrasi CI (Continuous Integration), dan database eksternal. Self-hosting menjaga kode sumber, token akses, dan riwayat audit di dalam VPS (Virtual Private Server) Anda alih-alih SaaS (Software as a Service) pihak ketiga.