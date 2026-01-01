Deploy GitBucket instan.
Platform Git sumber terbuka yang di-host sendiri dengan antarmuka bergaya GitHub yang didukung oleh JVM.
Pilih paket VPS untuk GitBucket
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GitBucket
GitBucket adalah platform Git sumber terbuka berbasis Scala yang memberikan pengalaman bergaya GitHub yang familiar pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Ini menggabungkan hosting repositori, pull request, isu, wiki, dan model akun yang mencerminkan konvensi GitHub, sehingga tim yang sudah ada dapat mengadopsinya tanpa pelatihan ulang.
Berjalan di JVM dengan database H2 tersemat secara langsung, GitBucket tidak memerlukan layanan eksternal untuk memulai dan dapat ditingkatkan melalui plugin untuk autentikasi LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), integrasi CI (Continuous Integration), dan database eksternal. Self-hosting menjaga kode sumber, token akses, dan riwayat audit di dalam VPS (Virtual Private Server) Anda alih-alih SaaS (Software as a Service) pihak ketiga.
Fitur utama GitBucket
Workflow ala GitHub
Repositori, pull request, issues, dan milestones memetakan langsung ke konvensi GitHub sehingga kontributor tetap produktif sejak hari pertama.
Ekosistem plugin
Plugin resmi dan komunitas memperluas GitBucket dengan runner CI, notifikasi, pencarian kode, dan penyedia autentikasi.
SSH dan HTTPS Git akses
Pengembang melakukan push dan pull melalui Git standar melalui HTTPS atau SSH pada port khusus untuk perkakas klien normal.
Wiki bawaan dan isu
Setiap repositori dilengkapi dengan wiki dan pelacak masalah lengkap, menjaga dokumentasi dan pekerjaan proyek di samping kode.
Portabilitas berbasis JVM
Aplikasi Scala single-WAR berjalan di mana pun JVM berjalan, membuat upgrade dan backup dapat diprediksi di VPS mana pun.
Jalankan GitBucket lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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