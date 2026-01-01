Deploy instan Microcks.
Platform inkubasi CNCF untuk mocking API dan pengujian kontrak di seluruh REST, GraphQL, gRPC, dan AsyncAPI.
Pilih paket VPS untuk Microcks
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Microcks
Microcks adalah platform sumber terbuka (open-source) dan cloud-native untuk melakukan mocking dan pengujian API di seluruh protokol utama â€” REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, dan AsyncAPI. Daripada mempertahankan stub yang ditulis secara manual, tim mengimpor kontrak API mereka yang sudah ada dan Microcks secara otomatis menghasilkan mock realistis yang mencerminkan perilaku layanan nyata, mempercepat pengembangan tanpa menunggu tim backend.
Sebagai proyek Inkubasi CNCF, Microcks dibangun untuk integrasi CI/CD dan secara alami cocok dengan pipeline DevOps. Self-hosting di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data pengujian API Anda, menghilangkan ketergantungan SaaS eksternal, dan memungkinkan Anda melakukan mocking layanan internal yang tidak dapat dijangkau oleh platform pengujian cloud.
Fitur utama Microcks
Mocking API Multi-protokol
Simulasikan layanan REST, GraphQL, gRPC, SOAP, dan AsyncAPI dari satu platform â€” tidak perlu alat terpisah untuk setiap protokol.
Contract-driven testing
Impor spesifikasi OpenAPI, AsyncAPI, Postman, atau gRPC dan secara otomatis memverifikasi bahwa implementasi Anda sesuai dengan kontrak yang disepakati dalam pipeline CI/CD.
Generasi respons dinamis
Gunakan templating dan ekspresi dalam respons tiruan untuk menghasilkan data yang realistis dan bervariasi daripada data statis, sehingga meningkatkan cakupan pengujian.
Integrasi pipeline CI/CD
Dukungan bawaan untuk GitHub Actions, Jenkins, dan Tekton memungkinkan Anda menjalankan uji kepatuhan secara otomatis pada setiap commit tanpa intervensi manual.
Impor koleksi Postman
Gunakan kembali koleksi Postman Anda yang sudah ada sebagai definisi mock dan suite pengujian, melindungi investasi yang telah dilakukan tim Anda dalam dokumentasi API.
Jalankan Microcks lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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