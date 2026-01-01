Microcks adalah platform sumber terbuka (open-source) dan cloud-native untuk melakukan mocking dan pengujian API di seluruh protokol utama â€” REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, dan AsyncAPI. Daripada mempertahankan stub yang ditulis secara manual, tim mengimpor kontrak API mereka yang sudah ada dan Microcks secara otomatis menghasilkan mock realistis yang mencerminkan perilaku layanan nyata, mempercepat pengembangan tanpa menunggu tim backend.

Sebagai proyek Inkubasi CNCF, Microcks dibangun untuk integrasi CI/CD dan secara alami cocok dengan pipeline DevOps. Self-hosting di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data pengujian API Anda, menghilangkan ketergantungan SaaS eksternal, dan memungkinkan Anda melakukan mocking layanan internal yang tidak dapat dijangkau oleh platform pengujian cloud.