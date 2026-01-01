Deploy instan Faktory.
Server job latar belakang berkinerja tinggi, agnostik bahasa, dengan UI web bawaan untuk memantau dan mengelola job.
Pilih paket VPS untuk Faktory
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Faktory
Faktory adalah server job latar belakang mandiri yang menghadirkan pemrosesan job yang kuat untuk bahasa pemrograman apa pun. Ini menyediakan antarmuka berbasis protokol yang sederhana sehingga worker yang ditulis dalam Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP, dan lainnya semuanya dapat berbagi infrastruktur job yang sama tanpa terikat pada satu ekosistem bahasa.
Menghosting Faktory sendiri di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas antrean job, logika percobaan ulang, dan data performa. Dashboard web bawaan memungkinkan Anda memantau throughput, memeriksa job yang gagal, dan mengelola antrean secara real time tanpa tooling tambahan apa pun.
Fitur utama Faktory
Desain agnostik bahasa
Bahasa apa pun dengan pustaka klien Faktory dapat mengantrekan dan memproses pekerjaan, memudahkan integrasi di seluruh tumpukan poliglot.
Dasbor Web Bawaan
Pantau kedalaman antrean, throughput pekerjaan, dan kegagalan melalui UI berbasis browser yang intuitif yang langsung tersedia.
Persistensi Pekerjaan yang Andal
Tugas disimpan di disk menggunakan penyimpanan tersemat yang kompatibel dengan Redis, memastikan tidak ada pekerjaan yang hilang saat memulai ulang atau terjadi kegagalan.
Percobaan ulang otomatis
Pekerjaan yang gagal akan secara otomatis dicoba kembali dengan jadwal penundaan yang dapat dikonfigurasi, sehingga mengurangi intervensi manual untuk kesalahan sementara.
Prioritasi Antrean
Arahkan pekerjaan ke antrean bernama dengan bobot yang dapat dikonfigurasi agar pekerjaan berprioritas tinggi selalu diproses terlebih dahulu.
Jalankan Faktory lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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