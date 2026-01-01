Faktory adalah server job latar belakang mandiri yang menghadirkan pemrosesan job yang kuat untuk bahasa pemrograman apa pun. Ini menyediakan antarmuka berbasis protokol yang sederhana sehingga worker yang ditulis dalam Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP, dan lainnya semuanya dapat berbagi infrastruktur job yang sama tanpa terikat pada satu ekosistem bahasa.

Menghosting Faktory sendiri di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas antrean job, logika percobaan ulang, dan data performa. Dashboard web bawaan memungkinkan Anda memantau throughput, memeriksa job yang gagal, dan mengelola antrean secara real time tanpa tooling tambahan apa pun.