Deploy instan Marreta
Proxy konten web yang dihosting sendiri yang mengambil dan membersihkan artikel untuk pengalaman membaca yang bebas gangguan dan bebas pelacakan.
Pilih paket VPS untuk Marreta
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Marreta
Marreta adalah proxy web yang dihosting sendiri yang mengambil dan memproses halaman web untuk menyajikan versi yang bersih dan mudah dibaca, tanpa cookie pelacak, iklan, dan penghalang akses.
Marreta menormalisasi URL, menghilangkan gangguan dari output HTML, dan menyimpan hasil secara lokal sehingga pembacaan berulang dapat langsung ditampilkan. Aturan khusus per domain memungkinkan Anda menyesuaikan bagaimana situs tertentu dibersihkan dan dirender.
Menjalankan Marreta di VPS Anda sendiri berarti semua pemrosesan terjadi pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tidak ada layanan pembaca pihak ketiga yang menerima riwayat penelusuran Anda. Hasilnya adalah alternatif yang privat, cepat, dan mandiri untuk proxy pembaca berbasis cloud, tanpa batas penggunaan dan tanpa data yang meninggalkan server Anda.
Fitur utama Marreta
Pembersihan dan Normalisasi URL
Menghapus parameter pelacakan, pengalihan, dan gangguan kueri dari URL sebelum mengambilnya, menghasilkan tautan kanonis yang bersih setiap saat.
Pengambilan konten tanpa cookie
Mengambil halaman tanpa cookie atau header identifikasi, melewati popup persetujuan cookie dan gerbang akses berbasis cookie.
Optimasi HTML
Menghapus iklan, skrip, pop-up, dan elemen non-konten untuk menyajikan versi halaman yang bersih dan memuat dengan cepat.
Intelligent Caching
Melakukan cache halaman yang diproses secara lokal sehingga kunjungan berulang segera kembali tanpa mengambil ulang atau memproses ulang halaman sumber.
Aturan kustom per domain
Terapkan penghapusan CSS khusus situs, injeksi JavaScript, dan aturan header atau cookie kustom untuk menyempurnakan output untuk domain apa pun.
Akses JSON API
Setiap URL yang diproses juga tersedia sebagai respons API JSON, membuat Marreta mudah diintegrasikan ke dalam alur kerja otomatisasi.
Jalankan Marreta lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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