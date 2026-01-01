Marreta adalah proxy web yang dihosting sendiri yang mengambil dan memproses halaman web untuk menyajikan versi yang bersih dan mudah dibaca, tanpa cookie pelacak, iklan, dan penghalang akses.

Marreta menormalisasi URL, menghilangkan gangguan dari output HTML, dan menyimpan hasil secara lokal sehingga pembacaan berulang dapat langsung ditampilkan. Aturan khusus per domain memungkinkan Anda menyesuaikan bagaimana situs tertentu dibersihkan dan dirender.

Menjalankan Marreta di VPS Anda sendiri berarti semua pemrosesan terjadi pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tidak ada layanan pembaca pihak ketiga yang menerima riwayat penelusuran Anda. Hasilnya adalah alternatif yang privat, cepat, dan mandiri untuk proxy pembaca berbasis cloud, tanpa batas penggunaan dan tanpa data yang meninggalkan server Anda.