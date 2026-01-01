Deploy instan Polaris.
Server streaming musik ringan bertenaga Rust yang menempatkan koleksi pribadi Anda di setiap perangkat yang Anda miliki.
Pilih paket VPS untuk Polaris
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Polaris
Polaris adalah server streaming musik open-source yang ditulis dalam Rust, dibangun untuk menyediakan perpustakaan musik pribadi yang dapat diakses dari browser atau perangkat seluler mana pun dengan perangkat keras minimal. Inti Rust menjaga penggunaan memori dan beban CPU cukup rendah untuk berjalan dengan nyaman pada paket VPS tingkat pemula, sambil dengan nyaman mengindeks perpustakaan dengan puluhan ribu trek dalam format FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, dan AIFF.
Menjalankan Polaris secara mandiri menjaga setiap album, rip, dan unduhan Bandcamp di bawah kendali Anda tanpa biaya bulanan, tanpa perubahan katalog, dan tanpa data pendengaran yang dijual kepada pihak ketiga. Orang pertama yang membuka UI web menyelesaikan wizard penyiapan singkat yang memasangkan jalur perpustakaan dengan akun admin, sehingga kredensial awal tidak pernah muncul di log atau di template deployment.
Fitur utama Polaris
Performa Rust
Implementasi Rust asli menjaga penggunaan memori dan CPU tetap rendah sehingga streaming pustaka besar berjalan lancar bahkan pada paket VPS terkecil sekalipun.
Dukungan format lossless
Mengalirkan FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, dan AIFF dengan kualitas asli tanpa pengodean ulang paksa dari master Anda.
Wizard penyiapan kunjungan pertama
Alur selamat datang terpandu memasangkan folder musik Anda dengan akun admin saat pertama kali dimuat, tanpa kredensial default yang di-hardcode di dalam image.
Playlist multi-pengguna
Setiap anggota keluarga mendapatkan akun, daftar putar, dan riwayat mendengarkan mereka sendiri tanpa mencampur pustaka di server bersama.
API yang kompatibel dengan Subsonic
Menyediakan API yang kompatibel dengan Subsonic sehingga puluhan klien iOS, Android, dan desktop komunitas dapat terhubung tanpa aplikasi berpemilik.
Admin berbasis browser
Seluruh konfigurasi â€” pengguna, titik pemasangan, DDNS, aturan sampul album â€” dapat diedit dari UI web tanpa perlu masuk ke dalam kontainer.
Jalankan Polaris lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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