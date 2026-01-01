Polaris adalah server streaming musik open-source yang ditulis dalam Rust, dibangun untuk menyediakan perpustakaan musik pribadi yang dapat diakses dari browser atau perangkat seluler mana pun dengan perangkat keras minimal. Inti Rust menjaga penggunaan memori dan beban CPU cukup rendah untuk berjalan dengan nyaman pada paket VPS tingkat pemula, sambil dengan nyaman mengindeks perpustakaan dengan puluhan ribu trek dalam format FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, dan AIFF.

Menjalankan Polaris secara mandiri menjaga setiap album, rip, dan unduhan Bandcamp di bawah kendali Anda tanpa biaya bulanan, tanpa perubahan katalog, dan tanpa data pendengaran yang dijual kepada pihak ketiga. Orang pertama yang membuka UI web menyelesaikan wizard penyiapan singkat yang memasangkan jalur perpustakaan dengan akun admin, sehingga kredensial awal tidak pernah muncul di log atau di template deployment.