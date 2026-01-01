Planka adalah aplikasi kanban board open-source gratis yang dibuat untuk kelompok kerja yang membutuhkan alternatif Trello yang sederhana dan self-hosted. Dengan update real-time, manajemen kartu drag-and-drop, dan antarmuka yang bersih, Planka membantu tim mengatur proyek, melacak tugas, dan berkolaborasi tanpa bergantung pada platform SaaS proprietary atau membayar biaya langganan per pengguna.

Self-hosting Planka di VPS Anda sendiri membuat semua data proyek, lampiran, dan komunikasi tim tetap dalam kendali Anda. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan integrasi Traefik untuk akses HTTPS yang aman. Akun admin secara otomatis dibuat pada peluncuran pertama dengan kredensial yang Anda konfigurasikan selama deployment.