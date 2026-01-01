Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Pilih paket VPS untuk Planka
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Planka
Planka adalah aplikasi kanban board open-source gratis yang dibuat untuk kelompok kerja yang membutuhkan alternatif Trello yang sederhana dan self-hosted. Dengan update real-time, manajemen kartu drag-and-drop, dan antarmuka yang bersih, Planka membantu tim mengatur proyek, melacak tugas, dan berkolaborasi tanpa bergantung pada platform SaaS proprietary atau membayar biaya langganan per pengguna.
Self-hosting Planka di VPS Anda sendiri membuat semua data proyek, lampiran, dan komunikasi tim tetap dalam kendali Anda. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan integrasi Traefik untuk akses HTTPS yang aman. Akun admin secara otomatis dibuat pada peluncuran pertama dengan kredensial yang Anda konfigurasikan selama deployment.
Fitur utama Planka
Papan kanban real-time
Perubahan langsung terlihat oleh semua anggota tim dengan pembaruan langsung yang didukung oleh koneksi WebSocket.
Drag-and-drop cards
Pindahkan tugas antar daftar dan susun ulang prioritas dengan interaksi drag-and-drop yang intuitif.
File attachments
Lampirkan file dan gambar langsung ke kartu untuk menjaga aset proyek tetap terorganisir bersamaan dengan tugas.
Komentar tugas
Diskusikan tugas dengan anggota tim melalui komentar kartu dengan notifikasi real-time.
Labels and due dates
Kategorikan kartu dengan label berwarna dan tetapkan tanggal jatuh tempo untuk melacak tenggat waktu di seluruh proyek.
Papan multi-proyek
Atur pekerjaan di berbagai proyek dengan papan terpisah, masing-masing dengan daftar dan anggota mereka sendiri.
Jalankan Planka lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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