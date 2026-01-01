VueTorrent adalah pengganti Web UI open-source untuk qBittorrent, yang dibangun dengan Vue 3 dan Vuetify oleh komunitas kontributor yang aktif. Ini menggantikan antarmuka qBittorrent default yang sudah usang dengan aplikasi satu halaman yang cepat dan responsif, dirancang agar terasa native baik di browser desktop maupun perangkat seluler, termasuk instalasi sebagai Progressive Web App.

Deployment ini menggabungkan VueTorrent dengan image qBittorrent LinuxServer melalui mod Docker yang didukung secara resmi, sehingga satu container mengirimkan baik engine BitTorrent maupun antarmuka modern. Self-hosting di VPS memberikan seeding yang selalu aktif, bandwidth pusat data, dan kompatibilitas penuh dengan arr automation stack melalui qBittorrent WebAPI standar.