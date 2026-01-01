Diskon VueTorrent hingga 69%

Deploy VueTorrent instan.

UI Web Vue.js Modern untuk qBittorrent dengan desain yang rapi dan siap seluler serta fitur manajemen torrent yang kaya.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy VueTorrent instan.

Pilih paket VPS untuk VueTorrent

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan VueTorrent

VueTorrent adalah pengganti Web UI open-source untuk qBittorrent, yang dibangun dengan Vue 3 dan Vuetify oleh komunitas kontributor yang aktif. Ini menggantikan antarmuka qBittorrent default yang sudah usang dengan aplikasi satu halaman yang cepat dan responsif, dirancang agar terasa native baik di browser desktop maupun perangkat seluler, termasuk instalasi sebagai Progressive Web App.

Deployment ini menggabungkan VueTorrent dengan image qBittorrent LinuxServer melalui mod Docker yang didukung secara resmi, sehingga satu container mengirimkan baik engine BitTorrent maupun antarmuka modern. Self-hosting di VPS memberikan seeding yang selalu aktif, bandwidth pusat data, dan kompatibilitas penuh dengan arr automation stack melalui qBittorrent WebAPI standar.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama VueTorrent

Vue 3 Web UI

Antarmuka satu halaman yang dibangun di atas Vue 3 dan Vuetify menggantikan UI qBittorrent default yang sudah usang dengan navigasi yang mulus dan pembaruan langsung.

Mobile dan PWA Siap Digunakan

Tata letak responsif berfungsi di ponsel dan tablet dan dapat diinstal sebagai Progressive Web App untuk pengalaman yang terasa seperti aplikasi asli.

Tema terang dan gelap

Tema terang dan gelap bawaan dengan kolom dasbor yang dapat dikonfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan properti torrent apa yang terlihat sekilas.

Shortcut keyboard

Pintasan keyboard kelas satu termasuk multi-pilih, fokus pencarian, dan penutupan dialog mempercepat manajemen torrent sehari-hari.

API qBittorrent Lengkap

Menggunakan WebAPI qBittorrent standar, sehingga Sonarr, Radarr, Lidarr, dan alat arr lainnya berfungsi tanpa konfigurasi tambahan apa pun.

Backend Terpaket

Dikirimkan sebagai mod Docker di atas LinuxServer qBittorrent, sehingga satu kontainer menyediakan baik mesin torrent maupun UI modern.

Jalankan VueTorrent lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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