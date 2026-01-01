Deploy VueTorrent instan.
UI Web Vue.js Modern untuk qBittorrent dengan desain yang rapi dan siap seluler serta fitur manajemen torrent yang kaya.
Pilih paket VPS untuk VueTorrent
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan VueTorrent
VueTorrent adalah pengganti Web UI open-source untuk qBittorrent, yang dibangun dengan Vue 3 dan Vuetify oleh komunitas kontributor yang aktif. Ini menggantikan antarmuka qBittorrent default yang sudah usang dengan aplikasi satu halaman yang cepat dan responsif, dirancang agar terasa native baik di browser desktop maupun perangkat seluler, termasuk instalasi sebagai Progressive Web App.
Deployment ini menggabungkan VueTorrent dengan image qBittorrent LinuxServer melalui mod Docker yang didukung secara resmi, sehingga satu container mengirimkan baik engine BitTorrent maupun antarmuka modern. Self-hosting di VPS memberikan seeding yang selalu aktif, bandwidth pusat data, dan kompatibilitas penuh dengan arr automation stack melalui qBittorrent WebAPI standar.
Fitur utama VueTorrent
Vue 3 Web UI
Antarmuka satu halaman yang dibangun di atas Vue 3 dan Vuetify menggantikan UI qBittorrent default yang sudah usang dengan navigasi yang mulus dan pembaruan langsung.
Mobile dan PWA Siap Digunakan
Tata letak responsif berfungsi di ponsel dan tablet dan dapat diinstal sebagai Progressive Web App untuk pengalaman yang terasa seperti aplikasi asli.
Tema terang dan gelap
Tema terang dan gelap bawaan dengan kolom dasbor yang dapat dikonfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan properti torrent apa yang terlihat sekilas.
Shortcut keyboard
Pintasan keyboard kelas satu termasuk multi-pilih, fokus pencarian, dan penutupan dialog mempercepat manajemen torrent sehari-hari.
API qBittorrent Lengkap
Menggunakan WebAPI qBittorrent standar, sehingga Sonarr, Radarr, Lidarr, dan alat arr lainnya berfungsi tanpa konfigurasi tambahan apa pun.
Backend Terpaket
Dikirimkan sebagai mod Docker di atas LinuxServer qBittorrent, sehingga satu kontainer menyediakan baik mesin torrent maupun UI modern.
Jalankan VueTorrent lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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