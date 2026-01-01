CKAN adalah sistem manajemen data open-source terkemuka yang digunakan oleh pemerintah nasional, regional, dan kota bersama dengan institusi penelitian untuk mendukung portal data publik. Ini menggabungkan katalog dataset terstruktur, skema metadata yang kaya, backend pencarian teks lengkap, dan DataStore tabular yang mengekspos file CSV dan Excel yang diunggah melalui REST API yang dapat dikuerikan.

Self-hosting CKAN di VPS Anda sendiri menjaga setiap dataset, struktur organisasi, dan API token di bawah kendali Anda, tanpa biaya per-dataset dan tanpa akses pihak ketiga ke catatan Anda. Platform ini sangat dapat diperluas melalui ratusan plugin komunitas yang mencakup harvesting, data spasial, pertukaran DCAT, single sign-on, dan skema kustom.