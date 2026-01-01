Deploy instan CKAN.
Platform portal data open-source untuk mempublikasikan, membagikan, dan menemukan dataset penelitian dan pemerintah.
Pilih paket VPS untuk CKAN
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan CKAN
CKAN adalah sistem manajemen data open-source terkemuka yang digunakan oleh pemerintah nasional, regional, dan kota bersama dengan institusi penelitian untuk mendukung portal data publik. Ini menggabungkan katalog dataset terstruktur, skema metadata yang kaya, backend pencarian teks lengkap, dan DataStore tabular yang mengekspos file CSV dan Excel yang diunggah melalui REST API yang dapat dikuerikan.
Self-hosting CKAN di VPS Anda sendiri menjaga setiap dataset, struktur organisasi, dan API token di bawah kendali Anda, tanpa biaya per-dataset dan tanpa akses pihak ketiga ke catatan Anda. Platform ini sangat dapat diperluas melalui ratusan plugin komunitas yang mencakup harvesting, data spasial, pertukaran DCAT, single sign-on, dan skema kustom.
Fitur utama CKAN
Katalog dataset yang kaya
Atur kumpulan data ke dalam grup dan organisasi dengan skema metadata kustom, tag, lisensi, dan riwayat revisi lengkap per sumber daya.
Queryable DataStore API (Application Programming Interface)
File CSV dan Excel yang diunggah dimasukkan ke dalam DataStore yang didukung PostgreSQL yang menyediakan fitur pemfilteran, pengurutan, dan kueri SQL melalui REST.
Pencarian dengan Solr
Indeks Solr khusus menghadirkan pencarian berfaset cepat di seluruh judul, deskripsi, tag, dan kolom kustom, bahkan di portal dengan jutaan catatan.
Pemanen dan DCAT
Tarik metadata dari endpoint CKAN, CSW, dan DCAT lainnya untuk memfederasi dataset antar institusi tanpa entri ulang manual.
Hak akses granular
Peran berbasis organisasi memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat membuat, mengedit, dan memublikasikan kumpulan data, dengan status visibilitas publik, privat, dan draf per sumber daya.
Jalankan CKAN lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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