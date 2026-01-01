Deploy Shlink instan.
Penyingkat URL self-hosted dengan tautan pendek bermerek, analitik klik, kode QR, dan REST API lengkap.
Pilih paket VPS untuk Shlink
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Shlink
Shlink adalah layanan pemendek URL open-source yang canggih yang memberikan Anda kepemilikan penuh atas infrastruktur tautan Anda. Tidak seperti layanan komersial yang membebankan branding, tingkatan harga, atau persyaratan berbagi data, Shlink memungkinkan Anda membuat tautan pendek bermerek di domain Anda sendiri tanpa ketergantungan pihak ketiga.
Self-hosting Shlink di VPS Anda berarti data klik, analitik, dan konfigurasi tautan Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Dengan lebih dari 4.600 bintang GitHub, Shlink adalah proyek yang terbukti, aktif dikelola, dan dipercaya oleh bisnis, kreator konten, dan developer yang membutuhkan pemendekan URL yang andal tanpa vendor lock-in.
Fitur utama Shlink
Link Pendek Bermerek
Buat tautan pendek di domain Anda sendiri, menjaga konsistensi merek Anda di seluruh konten yang dibagikan.
Klik Statistik
Lacak statistik klik terperinci termasuk lokasi geografis, jenis perangkat, dan data perujuk untuk setiap tautan singkat.
Pembuatan Kode QR
Secara otomatis menghasilkan kode QR untuk tautan pendek apa pun, siap untuk materi cetak, presentasi, dan kampanye offline.
Akses REST API
Secara terprogram membuat dan mengelola tautan melalui REST API lengkap, memungkinkan integrasi dengan alat dan alur kerja Anda yang sudah ada.
Kedaluwarsa Link dan Keamanan
Atur tanggal kedaluwarsa dan lindungi tautan sensitif dengan kata sandi untuk mengontrol akses dan memberlakukan berbagi terbatas waktu.
Jalankan Shlink lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web