Shlink adalah layanan pemendek URL open-source yang canggih yang memberikan Anda kepemilikan penuh atas infrastruktur tautan Anda. Tidak seperti layanan komersial yang membebankan branding, tingkatan harga, atau persyaratan berbagi data, Shlink memungkinkan Anda membuat tautan pendek bermerek di domain Anda sendiri tanpa ketergantungan pihak ketiga.

Self-hosting Shlink di VPS Anda berarti data klik, analitik, dan konfigurasi tautan Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Dengan lebih dari 4.600 bintang GitHub, Shlink adalah proyek yang terbukti, aktif dikelola, dan dipercaya oleh bisnis, kreator konten, dan developer yang membutuhkan pemendekan URL yang andal tanpa vendor lock-in.