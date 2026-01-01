Deploy DumbPad dengan instalasi instan.
Buku catatan bersama yang sangat mudah dihosting sendiri dengan kolaborasi waktu nyata, pratinjau Markdown, pencarian fuzzy, dan perlindungan PIN opsional.
Pilih paket VPS untuk DumbPad
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DumbPad
DumbPad adalah aplikasi notepad minimalis yang di-host sendiri dari DumbWare.io, dibangun berdasarkan gagasan bahwa teks bersama yang cepat jarang membutuhkan akun, database, atau kerumitan apa pun yang menyertai suite kolaborasi lengkap. Notepad disimpan sebagai file biasa di disk, membuat pencadangan menjadi salinan satu file dan migrasi menjadi mudah.
Beberapa pengguna dapat mengedit pad yang sama secara real time, mencari di seluruh notepad dengan pencocokan fuzzy, dan melihat pratinjau markdown dengan peringatan gaya GitHub, tabel, dan blok kode yang disorot sintaksnya. Perlindungan PIN 4-10 digit opsional mengamankan akses di server bersama, sementara dukungan Progressive Web App memungkinkan Anda menginstal DumbPad di perangkat apa pun untuk akses offline. Self-hosting di VPS menjaga catatan Anda tetap pribadi, tersedia dari setiap browser, dan bebas dari perubahan layanan pihak ketiga.
Fitur utama DumbPad
Kolaborasi real-time
Beberapa pengguna dapat mengedit notepad yang sama secara bersamaan dengan perubahan yang disinkronkan di setiap browser yang terhubung.
Markdown dengan pratinjau
Menampilkan blok peringatan gaya GitHub, tabel yang diperluas, kode yang disorot sintaksisnya, dan detail yang dapat diciutkan langsung di dalam editor.
Pencarian fuzzy
Temukan notepad apa pun secara instan dengan mencari di seluruh nama file dan konten file lengkap dengan pencocokan fuzzy yang fleksibel.
Perlindungan PIN opsional
Atur PIN 4-10 digit untuk membatasi akses pada server bersama tanpa memaksa sistem akun penuh atau manajemen pengguna.
Tidak perlu database
Notepad tersimpan sebagai file biasa di disk â€” pencadangan adalah salinan satu file dan migrasi membutuhkan waktu beberapa detik tanpa skema yang perlu dikhawatirkan.
Aplikasi Web Progresif
Instal DumbPad di ponsel, tablet, atau desktop untuk akses offline tanpa harus membuka tab browser setiap kali.
Jalankan DumbPad lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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