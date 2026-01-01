DumbPad adalah aplikasi notepad minimalis yang di-host sendiri dari DumbWare.io, dibangun berdasarkan gagasan bahwa teks bersama yang cepat jarang membutuhkan akun, database, atau kerumitan apa pun yang menyertai suite kolaborasi lengkap. Notepad disimpan sebagai file biasa di disk, membuat pencadangan menjadi salinan satu file dan migrasi menjadi mudah.

Beberapa pengguna dapat mengedit pad yang sama secara real time, mencari di seluruh notepad dengan pencocokan fuzzy, dan melihat pratinjau markdown dengan peringatan gaya GitHub, tabel, dan blok kode yang disorot sintaksnya. Perlindungan PIN 4-10 digit opsional mengamankan akses di server bersama, sementara dukungan Progressive Web App memungkinkan Anda menginstal DumbPad di perangkat apa pun untuk akses offline. Self-hosting di VPS menjaga catatan Anda tetap pribadi, tersedia dari setiap browser, dan bebas dari perubahan layanan pihak ketiga.