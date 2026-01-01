LMS (Lightweight Music Server) adalah server streaming musik open-source self-hosted yang ditulis dalam C++ yang menampilkan koleksi musik pribadi Anda melalui UI web yang cepat dan API yang kompatibel dengan Subsonic. LMS mengindeks folder file audio, mengekstrak metadata dan cover art, serta memungkinkan Anda streaming dari browser mana pun atau dari puluhan aplikasi seluler dan desktop yang sudah mendukung protokol Subsonic.

Self-hosting LMS di VPS Anda sendiri menjaga koleksi musik dan riwayat mendengarkan Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, alih-alih SaaS streaming yang mengumpulkan data mendengarkan. Runtime C++ cukup kecil untuk berjalan di paket VPS yang sederhana, dan API Subsonic berarti klien favorit yang sudah ada seperti substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, dan play:Sub dapat berfungsi secara langsung tanpa perlu menulis integrasi khusus.