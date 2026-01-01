Deploy LMS instan.
Server streaming musik self-hosted yang ringan dengan API yang kompatibel dengan Subsonic untuk klien musik apa pun.
Pilih paket VPS untuk LMS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LMS
LMS (Lightweight Music Server) adalah server streaming musik open-source self-hosted yang ditulis dalam C++ yang menampilkan koleksi musik pribadi Anda melalui UI web yang cepat dan API yang kompatibel dengan Subsonic. LMS mengindeks folder file audio, mengekstrak metadata dan cover art, serta memungkinkan Anda streaming dari browser mana pun atau dari puluhan aplikasi seluler dan desktop yang sudah mendukung protokol Subsonic.
Self-hosting LMS di VPS Anda sendiri menjaga koleksi musik dan riwayat mendengarkan Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, alih-alih SaaS streaming yang mengumpulkan data mendengarkan. Runtime C++ cukup kecil untuk berjalan di paket VPS yang sederhana, dan API Subsonic berarti klien favorit yang sudah ada seperti substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, dan play:Sub dapat berfungsi secara langsung tanpa perlu menulis integrasi khusus.
Fitur utama LMS
API yang kompatibel dengan Subsonic
Berfungsi dengan ekosistem luas klien Subsonic di iOS, Android, macOS, Windows, dan Linux tanpa adaptor kustom apa pun.
Rekomendasi cerdas
Membangun klaster artis dan lagu yang serupa dari tag dan riwayat mendengarkan untuk mendukung putar otomatis, mode radio, dan penemuan.
Last.fm scrobbling
Mencatat putar lagu ke Last.fm atau alternatif yang di-host sendiri seperti Maloja, menjaga riwayat mendengarkan yang terpadu di seluruh perangkat.
Akun Multi-user
Setiap pengguna mendapatkan daftar putar, penilaian, riwayat mendengarkan, dan trek yang ditandai bintang mereka sendiri sambil berbagi pustaka dasar yang sama.
Mount pustaka baca-saja
Direktori musik dipasang dalam mode hanya-baca sehingga server tidak dapat secara tidak sengaja memodifikasi file audio Anda selama pemindaian atau transkoding.
Inti C++ Ringan
Daemon C++ terkompilasi serta SQLite tetap kecil di disk dan memori, menyisakan ruang untuk layanan hosting mandiri Anda lainnya.
Jalankan LMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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