Glance adalah dashboard self-hosted berbasis Go yang memusatkan aliran informasi penting Anda ke dalam satu halaman yang dapat disesuaikan. Ini mendukung berbagai koleksi widget â€” RSS feed, prakiraan cuaca, Hacker News, Reddit, channel YouTube, statistik server, status container Docker, dan lainnya â€” semuanya diperbarui secara real time dengan penggunaan resource yang minimal.

Menghosting Glance di VPS Anda menjaga feed data pribadi Anda tetap privat dan memungkinkan integrasi dengan API dan layanan internal yang tidak dapat diakses oleh alternatif yang di-host di cloud. Konfigurasi default dibuat secara otomatis saat pertama kali dijalankan sehingga Anda dapat mengakses dashboard yang berfungsi segera setelah deployment.