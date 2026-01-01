Deploy instan Glance.
Dasbor ringan yang di-hosting sendiri yang mengagregasi feed RSS, cuaca, statistik server, dan lainnya ke dalam satu tampilan.
Pilih paket VPS untuk Glance
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Glance
Glance adalah dashboard self-hosted berbasis Go yang memusatkan aliran informasi penting Anda ke dalam satu halaman yang dapat disesuaikan. Ini mendukung berbagai koleksi widget â€” RSS feed, prakiraan cuaca, Hacker News, Reddit, channel YouTube, statistik server, status container Docker, dan lainnya â€” semuanya diperbarui secara real time dengan penggunaan resource yang minimal.
Menghosting Glance di VPS Anda menjaga feed data pribadi Anda tetap privat dan memungkinkan integrasi dengan API dan layanan internal yang tidak dapat diakses oleh alternatif yang di-host di cloud. Konfigurasi default dibuat secara otomatis saat pertama kali dijalankan sehingga Anda dapat mengakses dashboard yang berfungsi segera setelah deployment.
Fitur utama Glance
Agregasi feed terpadu
Tarik feed RSS, postingan Reddit, Hacker News, dan pembaruan media sosial ke dalam satu tampilan dasbor yang dapat digulir.
Server dan pemantauan container
Pantau status Docker container dan metrik server bersamaan dengan umpan konten Anda tanpa perlu beralih alat.
Perpustakaan widget ekstensif
Kalender, cuaca, data pasar, channel YouTube, dan streaming Twitch tersedia sebagai widget yang dapat dikonfigurasi.
Biner Go yang ringan
Dibangun dengan Go untuk penggunaan memori dan CPU yang minimal, Glance berjalan dengan nyaman bersama layanan lain di VPS bersama.
Integrasi API kustom
Hubungkan API internal dan sumber data milik sendiri untuk menampilkan metrik pribadi yang tidak dapat diakses oleh dashboard hosting.
Jalankan Glance lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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