ZeroNote adalah aplikasi produktivitas terpadu yang dihosting sendiri yang menggabungkan pencatat catatan, manajemen kata sandi, bookmark, dan kode otentikasi dua faktor ke dalam satu aplikasi terenkripsi. Aplikasi ini menggunakan enkripsi AES sisi klien dengan arsitektur zero-knowledge â€” server tidak pernah melihat data Anda yang tidak terenkripsi, hanya perangkat Anda yang dapat mendekripsinya.

Menghosting sendiri ZeroNote di VPS menggabungkan empat alat terpisah menjadi satu layanan pribadi dan terenkripsi yang sepenuhnya Anda kontrol. Penyimpanan SQLite offline-first memastikan data selalu tersedia tanpa koneksi internet, penandaan otomatis cerdas menjaga item tetap terorganisir secara otomatis, dan sinkronisasi P2P atau S3 opsional memperluas ketersediaan di seluruh perangkat.