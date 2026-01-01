Deploy instan ZeroNote
Aplikasi terenkripsi terpadu untuk catatan, kata sandi, bookmark, dan 2FA dengan enkripsi AES sisi klien tanpa pengetahuan.
Pilih paket VPS untuk ZeroNote
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ZeroNote
ZeroNote adalah aplikasi produktivitas terpadu yang dihosting sendiri yang menggabungkan pencatat catatan, manajemen kata sandi, bookmark, dan kode otentikasi dua faktor ke dalam satu aplikasi terenkripsi. Aplikasi ini menggunakan enkripsi AES sisi klien dengan arsitektur zero-knowledge â€” server tidak pernah melihat data Anda yang tidak terenkripsi, hanya perangkat Anda yang dapat mendekripsinya.
Menghosting sendiri ZeroNote di VPS menggabungkan empat alat terpisah menjadi satu layanan pribadi dan terenkripsi yang sepenuhnya Anda kontrol. Penyimpanan SQLite offline-first memastikan data selalu tersedia tanpa koneksi internet, penandaan otomatis cerdas menjaga item tetap terorganisir secara otomatis, dan sinkronisasi P2P atau S3 opsional memperluas ketersediaan di seluruh perangkat.
Fitur utama ZeroNote
Enkripsi Zero-knowledge
Enkripsi AES sisi klien memastikan catatan, kata sandi, dan kode 2FA Anda dienkripsi sebelum meninggalkan perangkat Anda.
Alat terpadu
Ganti pengelola kata sandi, aplikasi catatan, pengelola bookmark, dan autentikator 2FA yang terpisah dengan satu aplikasi self-hosted.
Penyimpanan Offline-first
Data disimpan secara lokal di SQLite sehingga vault Anda tetap dapat diakses bahkan tanpa koneksi internet aktif.
Smart tagging otomatis
Tag pintar secara otomatis mengategorikan entri berdasarkan jenis konten dan kata kunci, menjaga brankas Anda tetap terorganisir tanpa upaya manual.
P2P & S3 sync
Secara opsional, sinkronkan brankas terenkripsi Anda di seluruh perangkat menggunakan sinkronisasi peer-to-peer atau bucket penyimpanan yang kompatibel dengan S3 milik Anda sendiri.
Jalankan ZeroNote lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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