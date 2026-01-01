Deploy JumpServer dengan instalasi sekali klik
Platform manajemen akses istimewa sumber terbuka untuk akses SSH, RDP, dan database terpusat ke semua infrastruktur Anda.
Pilih paket VPS untuk JumpServer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan JumpServer
JumpServer adalah platform Privileged Access Management (PAM) open-source yang menyediakan gateway terpusat untuk mengakses semua aset infrastruktur â€” server, database, klaster Kubernetes, dan perangkat jaringan. Alih-alih mendistribusikan kunci SSH atau berbagi kata sandi secara langsung, tim melakukan autentikasi melalui JumpServer, yang memproksi setiap koneksi, mencatat semua aktivitas, dan merekam sesi untuk tujuan audit dan kepatuhan. Akses diatur oleh izin berbasis peran dan alur kerja persetujuan opsional.
Self-hosting JumpServer menyimpan semua rekaman sesi, log akses, dan kredensial yang tersimpan di infrastruktur Anda sendiri â€” ini penting untuk kerangka kerja kepatuhan seperti SOX, PCI-DSS, dan ISO 27001 yang memerlukan jejak audit dan bukti bahwa akses ke sistem sensitif dikontrol dan dipantau.
Fitur utama JumpServer
Gerbang akses terpusat
Arahkan semua koneksi SSH, RDP, VNC, dan database melalui satu proxy yang diaudit, menghilangkan paparan kredensial langsung kepada teknisi.
Perekaman sesi dan pemutaran ulang
Setiap sesi istimewa direkam dan dapat diputar ulang di browser, memberikan tim keamanan jejak forensik yang lengkap dari semua aktivitas infrastruktur.
Kontrol akses berbasis peran
Berikan pengguna akses ke aset tertentu dengan hak akses terperinci dan alur kerja persetujuan berbatas waktu sehingga kredensial tidak pernah dibagikan secara langsung.
Dukungan multi-protokol
Kelola server Linux via SSH, mesin Windows via RDP atau VNC, database relasional, cluster Kubernetes, dan perangkat jaringan dari satu platform.
Credential vault bawaan
Simpan, rotasi, dan dorong kredensial secara otomatis sehingga pengguna terhubung melalui JumpServer tanpa pernah mengetahui kata sandi yang mendasarinya.
Jalankan JumpServer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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