JumpServer adalah platform Privileged Access Management (PAM) open-source yang menyediakan gateway terpusat untuk mengakses semua aset infrastruktur â€” server, database, klaster Kubernetes, dan perangkat jaringan. Alih-alih mendistribusikan kunci SSH atau berbagi kata sandi secara langsung, tim melakukan autentikasi melalui JumpServer, yang memproksi setiap koneksi, mencatat semua aktivitas, dan merekam sesi untuk tujuan audit dan kepatuhan. Akses diatur oleh izin berbasis peran dan alur kerja persetujuan opsional.

Self-hosting JumpServer menyimpan semua rekaman sesi, log akses, dan kredensial yang tersimpan di infrastruktur Anda sendiri â€” ini penting untuk kerangka kerja kepatuhan seperti SOX, PCI-DSS, dan ISO 27001 yang memerlukan jejak audit dan bukti bahwa akses ke sistem sensitif dikontrol dan dipantau.