Deploy Isso instan.
Server komentar mandiri yang ringan untuk blog dan situs statis, bebas dari pelacakan pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk Isso
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Isso
Isso adalah server komentar ringan yang di-hosting sendiri, dirancang sebagai alternatif yang menghargai privasi untuk Disqus dan layanan pihak ketiga serupa. Ini menyimpan semua komentar di database SQLite di server Anda sendiri, menghilangkan piksel pelacak pihak ketiga dan dependensi JavaScript eksternal dari browser pengunjung website Anda.
Tidak seperti layanan komentar cloud yang memonetisasi data pengguna, Isso menyimpan komentar pembaca Anda di infrastruktur yang Anda miliki. Ini mendukung format Markdown, percakapan berantai komentar, notifikasi email, antrean moderasi, dan antarmuka admin bawaan â€” semua yang dibutuhkan untuk pengaturan komentar profesional tanpa mengorbankan privasi dari layanan yang di-hosting.
Fitur utama Isso
Privasi otomatis
Semua komentar disimpan di database SQLite Anda sendiri tanpa skrip pelacakan pihak ketiga atau analitik yang disuntikkan ke browser pengunjung Anda.
Markdown di komentar
Pembaca dapat memformat komentar mereka dengan Markdown, termasuk tebal, miring, tautan, dan blok kode, tanpa konfigurasi tambahan apa pun.
Notifikasi email
Menerima notifikasi email untuk komentar dan balasan baru melalui SMTP, membuat Anda tetap terinformasi tanpa mengharuskan pembaca membuat akun.
Moderasi Komentar
Tahan komentar dalam antrean moderasi sebelum dipublikasikan, dengan persetujuan otomatis opsional untuk alamat email yang sebelumnya telah diverifikasi.
Admin web interface
UI admin bawaan yang dilindungi kata sandi memungkinkan Anda menyetujui, mengedit, atau menghapus komentar apa pun tanpa menyentuh database secara langsung.
Jalankan Isso lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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