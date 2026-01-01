Isso adalah server komentar ringan yang di-hosting sendiri, dirancang sebagai alternatif yang menghargai privasi untuk Disqus dan layanan pihak ketiga serupa. Ini menyimpan semua komentar di database SQLite di server Anda sendiri, menghilangkan piksel pelacak pihak ketiga dan dependensi JavaScript eksternal dari browser pengunjung website Anda.

Tidak seperti layanan komentar cloud yang memonetisasi data pengguna, Isso menyimpan komentar pembaca Anda di infrastruktur yang Anda miliki. Ini mendukung format Markdown, percakapan berantai komentar, notifikasi email, antrean moderasi, dan antarmuka admin bawaan â€” semua yang dibutuhkan untuk pengaturan komentar profesional tanpa mengorbankan privasi dari layanan yang di-hosting.