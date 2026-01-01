Deploy instan WatchState.
Mesin sinkronisasi yang di-hosting sendiri yang menjaga riwayat tontonan tetap selaras di seluruh backend Plex, Jellyfin, dan Emby.
Pilih paket VPS untuk WatchState
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WatchState
WatchState adalah alat open-source yang dibuat untuk rumah tangga yang menjalankan lebih dari satu server media. Alih-alih mengandalkan Trakt atau layanan pihak ketiga lainnya, ia berkomunikasi langsung dengan API Plex, Jellyfin, dan Emby untuk menjaga status pemutaran, posisi melanjutkan, dan riwayat tontonan tetap konsisten di seluruh backend yang Anda hubungkan.
Menjalankan WatchState secara mandiri di VPS Anda sendiri menjaga token akun, data tontonan, dan lalu lintas webhook sepenuhnya di bawah kendali Anda. Kontainer ini dilengkapi dengan UI web untuk menambahkan backend, mendukung sinkronisasi banyak-ke-banyak atau satu arah, dan menggabungkan impor terjadwal dengan peristiwa webhook real-time sehingga perubahan menyebar dalam hitungan detik.
Fitur utama WatchState
Sinkronisasi Multi-backend
Sinkronkan status tontonan secara banyak-ke-banyak atau satu arah di seluruh server Plex, Jellyfin, dan Emby dari satu dasbor.
Pembaruan berbasis Webhook
Menerima peristiwa putar, jeda, dan scrobble langsung dari setiap backend sehingga riwayat tontonan menyebar dalam hitungan detik alih-alih menunggu pemindaian.
Identitas multi-user
Memetakan beberapa pengguna di berbagai server ke identitas bersama dan menjaga setiap anggota keluarga tetap sinkron tanpa riwayat yang tumpang tindih.
Cadangan Portabel
Ekspor status lengkap setiap backend ke dalam format portabel yang dapat Anda pulihkan nanti atau migrasikan ke server lain.
Pemeriksaan paritas pustaka
Deteksi entri yang tidak ditemukan, tidak cocok, atau usang dan tampilkan perbedaan antar backend agar Anda dapat memperbaiki metadata sebelum menyebabkan konflik sinkronisasi.
Pencocokan Path
Cocokkan item berdasarkan jalur media bersama ketika ID eksternal tidak ada atau tidak dapat diandalkan, ideal untuk pustaka yang tersebar di berbagai backend.
Jalankan WatchState lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.