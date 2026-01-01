WatchState adalah alat open-source yang dibuat untuk rumah tangga yang menjalankan lebih dari satu server media. Alih-alih mengandalkan Trakt atau layanan pihak ketiga lainnya, ia berkomunikasi langsung dengan API Plex, Jellyfin, dan Emby untuk menjaga status pemutaran, posisi melanjutkan, dan riwayat tontonan tetap konsisten di seluruh backend yang Anda hubungkan.

Menjalankan WatchState secara mandiri di VPS Anda sendiri menjaga token akun, data tontonan, dan lalu lintas webhook sepenuhnya di bawah kendali Anda. Kontainer ini dilengkapi dengan UI web untuk menambahkan backend, mendukung sinkronisasi banyak-ke-banyak atau satu arah, dan menggabungkan impor terjadwal dengan peristiwa webhook real-time sehingga perubahan menyebar dalam hitungan detik.