WUD (What's Up Docker) adalah penerus whats-up-docker yang aktif dikelola, sepenuhnya berfokus pada menjaga image container tetap terbaru di seluruh infrastruktur yang di-hosting sendiri. Ini terus-menerus memeriksa container yang berjalan, menanyakan registry upstream, dan melaporkan secara tepat image mana yang memiliki versi baru yang tersedia â€” Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, dan registry yang di-hosting sendiri semuanya didukung secara langsung.

Meng-hosting sendiri WUD di VPS (Virtual Private Server) Anda menghilangkan ketergantungan pada pelacak pembaruan SaaS (Software as a Service) pihak ketiga dan menjaga inventaris lengkap armada container Anda di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan. Pemicu dapat menyebar ke Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhook generik, atau membangun ulang stack secara otomatis.