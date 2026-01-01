Deploy instan WUD
Pemantau open-source yang mendeteksi pembaruan citra Docker dan memberi tahu Anda melalui puluhan saluran terintegrasi.
Pilih paket VPS untuk WUD
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WUD
WUD (What's Up Docker) adalah penerus whats-up-docker yang aktif dikelola, sepenuhnya berfokus pada menjaga image container tetap terbaru di seluruh infrastruktur yang di-hosting sendiri. Ini terus-menerus memeriksa container yang berjalan, menanyakan registry upstream, dan melaporkan secara tepat image mana yang memiliki versi baru yang tersedia â€” Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, dan registry yang di-hosting sendiri semuanya didukung secara langsung.
Meng-hosting sendiri WUD di VPS (Virtual Private Server) Anda menghilangkan ketergantungan pada pelacak pembaruan SaaS (Software as a Service) pihak ketiga dan menjaga inventaris lengkap armada container Anda di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan. Pemicu dapat menyebar ke Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhook generik, atau membangun ulang stack secara otomatis.
Fitur utama WUD
Pemantauan multi-registri
Melacak pembaruan di seluruh Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, dan registri kustom apa pun tanpa ekstensi per penyedia.
Picu otomatisasi
Merutekan peristiwa versi baru ke Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhook generik, atau pekerjaan pembangunan ulang kontainer.
Web UI dan REST API
Jelajahi pembaruan yang tertunda, periksa ringkasan, dan integrasikan dengan dasbor yang sudah ada melalui REST API yang terdokumentasi.
Aturan pemantau terperinci
Sertakan atau kecualikan kontainer berdasarkan label, nama, atau registri, dan pilih antara strategi perbandingan semver, regex, atau digest.
Prometheus metrics
Mengekspor kontainer dan memperbarui metrik pada /metrics sehingga tumpukan Grafana yang ada dapat memberikan peringatan tentang citra yang kedaluwarsa.
Jejak ringan
Berjalan sebagai satu kontainer Node.js dengan volume penyimpanan kecil, cocok untuk instans VPS kecil bersamaan dengan beban kerja produksi.
Jalankan WUD lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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