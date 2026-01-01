Deploy nopCommerce instan.
Platform e-commerce open-source ASP.NET yang mendukung ribuan toko online dengan panel admin berfitur lengkap dan 1.700+ ekstensi marketplace.
Pilih paket VPS untuk nopCommerce
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan nopCommerce
nopCommerce adalah platform e-commerce berbasis .NET yang paling banyak diunduh di dunia, dipercaya oleh ribuan bisnis untuk menjalankan toko online dari berbagai ukuran. Dibangun di atas ASP.NET Core, ini menyediakan panel admin yang lengkap fitur untuk mengelola produk, pesanan, pelanggan, diskon, dan pengiriman, serta mendukung PostgreSQL, MySQL, dan Microsoft SQL Server secara langsung.
Arsitektur terbuka platform ini mendukung ribuan plugin dan tema dari marketplace nopCommerce, memungkinkan merchant memperluas toko mereka tanpa memodifikasi kode inti. Self-hosting di VPS Anda sendiri berarti nol biaya transaksi, kontrol penuh atas data pelanggan, dan tidak ada biaya per penjualan terlepas dari volume pendapatan.
Fitur utama nopCommerce
Admin panel lengkap
Kelola produk, kategori, pesanan, pelanggan, diskon, dan aturan pengiriman dari satu dasbor admin yang komprehensif.
Dukungan Multi-toko
Jalankan beberapa toko independen dari satu instalasi nopCommerce, masing-masing dengan katalog, harga, dan tema sendiri.
Ekosistem plugin Marketplace
Perluas toko Anda dengan gateway pembayaran, penyedia pengiriman, integrasi ERP, dan tema kustom dari 1.700+ ekstensi marketplace.
Penjualan internasional
Manajemen multi-mata uang, multi-bahasa, dan pajak yang terintegrasi memudahkan penjualan kepada pelanggan di negara mana pun.
Tool SEO dan marketing
Fitur SEO bawaan, pemulihan keranjang yang ditinggalkan, poin loyalitas, dan alat penetapan harga promosi meningkatkan lalu lintas dan pembelian berulang.
Jalankan nopCommerce lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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