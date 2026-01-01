nopCommerce adalah platform e-commerce berbasis .NET yang paling banyak diunduh di dunia, dipercaya oleh ribuan bisnis untuk menjalankan toko online dari berbagai ukuran. Dibangun di atas ASP.NET Core, ini menyediakan panel admin yang lengkap fitur untuk mengelola produk, pesanan, pelanggan, diskon, dan pengiriman, serta mendukung PostgreSQL, MySQL, dan Microsoft SQL Server secara langsung.

Arsitektur terbuka platform ini mendukung ribuan plugin dan tema dari marketplace nopCommerce, memungkinkan merchant memperluas toko mereka tanpa memodifikasi kode inti. Self-hosting di VPS Anda sendiri berarti nol biaya transaksi, kontrol penuh atas data pelanggan, dan tidak ada biaya per penjualan terlepas dari volume pendapatan.