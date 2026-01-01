Diskon YaCy hingga 69%

Deploy YaCy instan.

Mesin pencari web peer-to-peer yang dihosting sendiri, yang mengindeks dan mencari web tanpa server pusat atau pelacakan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy YaCy instan.

Pilih paket VPS untuk YaCy

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan YaCy

YaCy adalah mesin pencari web terdistribusi penuh, peer-to-peer yang berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri. Tidak seperti Google atau Bing, tidak ada otoritas pusat yang mengontrol hasil pencarian â€” setiap instans YaCy merayapi dan mengindeks web secara independen sambil terhubung ke indeks global bersama yang dikelola oleh ribuan rekan YaCy lainnya. Kueri pencarian di-hash sebelum dibagikan dengan rekan, menjaga pencarian tetap pribadi secara desain.

Self-hosting YaCy memberi Anda perangkat pencarian pribadi tanpa pelacakan, tanpa pengaruh iklan pada peringkat, dan tanpa log kueri yang dikirim ke pihak ketiga. Ini juga berfungsi sebagai mesin pencari intranet, mengindeks sumber daya HTTP, FTP, dan SMB di jaringan lokal tanpa konektivitas internet.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama YaCy

Indeks Peer-to-peer

Setiap node YaCy bergabung dengan indeks terdistribusi global, berbagi halaman yang di-crawl dengan rekan-rekan dan menerima hasil sebagai balasannya â€” tidak memerlukan server pusat.

Perayap web bawaan

Jadwal crawl yang dapat dikonfigurasi dan kontrol kedalaman untuk terus mengindeks domain dan menjaga hasil pencarian lokal Anda tetap baru dan relevan.

Mengutamakan privasi pencarian

Kueri pencarian dihash sebelum dibagikan ke jaringan P2P, mencegah peer mana pun mengidentifikasi apa yang Anda cari.

Intranet mode pencarian

Mengindeks dan mencari sumber daya HTTP, FTP, dan SMB internal di jaringan lokal tanpa mengekspos data apa pun ke internet publik.

Scriptable REST API

Setiap fungsi admin dapat diakses melalui endpoint REST XML dan JSON, memungkinkan otomatisasi dan integrasi portal pencarian kustom.

Jalankan YaCy lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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