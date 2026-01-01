Deploy YaCy instan.
Mesin pencari web peer-to-peer yang dihosting sendiri, yang mengindeks dan mencari web tanpa server pusat atau pelacakan.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan YaCy
YaCy adalah mesin pencari web terdistribusi penuh, peer-to-peer yang berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri. Tidak seperti Google atau Bing, tidak ada otoritas pusat yang mengontrol hasil pencarian â€” setiap instans YaCy merayapi dan mengindeks web secara independen sambil terhubung ke indeks global bersama yang dikelola oleh ribuan rekan YaCy lainnya. Kueri pencarian di-hash sebelum dibagikan dengan rekan, menjaga pencarian tetap pribadi secara desain.
Self-hosting YaCy memberi Anda perangkat pencarian pribadi tanpa pelacakan, tanpa pengaruh iklan pada peringkat, dan tanpa log kueri yang dikirim ke pihak ketiga. Ini juga berfungsi sebagai mesin pencari intranet, mengindeks sumber daya HTTP, FTP, dan SMB di jaringan lokal tanpa konektivitas internet.
Fitur utama YaCy
Indeks Peer-to-peer
Setiap node YaCy bergabung dengan indeks terdistribusi global, berbagi halaman yang di-crawl dengan rekan-rekan dan menerima hasil sebagai balasannya â€” tidak memerlukan server pusat.
Perayap web bawaan
Jadwal crawl yang dapat dikonfigurasi dan kontrol kedalaman untuk terus mengindeks domain dan menjaga hasil pencarian lokal Anda tetap baru dan relevan.
Mengutamakan privasi pencarian
Kueri pencarian dihash sebelum dibagikan ke jaringan P2P, mencegah peer mana pun mengidentifikasi apa yang Anda cari.
Intranet mode pencarian
Mengindeks dan mencari sumber daya HTTP, FTP, dan SMB internal di jaringan lokal tanpa mengekspos data apa pun ke internet publik.
Scriptable REST API
Setiap fungsi admin dapat diakses melalui endpoint REST XML dan JSON, memungkinkan otomatisasi dan integrasi portal pencarian kustom.
Jalankan YaCy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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