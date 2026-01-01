YaCy adalah mesin pencari web terdistribusi penuh, peer-to-peer yang berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri. Tidak seperti Google atau Bing, tidak ada otoritas pusat yang mengontrol hasil pencarian â€” setiap instans YaCy merayapi dan mengindeks web secara independen sambil terhubung ke indeks global bersama yang dikelola oleh ribuan rekan YaCy lainnya. Kueri pencarian di-hash sebelum dibagikan dengan rekan, menjaga pencarian tetap pribadi secara desain.

Self-hosting YaCy memberi Anda perangkat pencarian pribadi tanpa pelacakan, tanpa pengaruh iklan pada peringkat, dan tanpa log kueri yang dikirim ke pihak ketiga. Ini juga berfungsi sebagai mesin pencari intranet, mengindeks sumber daya HTTP, FTP, dan SMB di jaringan lokal tanpa konektivitas internet.